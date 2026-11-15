Самая тяжелая зима с 2022 года: эксперт предупредила об угрозе длительных кризисов со светом

15 ноября Украина вступила в отопительный сезон в самом критическом положении с начала полномасштабного вторжения. Из-за ударов российских войск по станциям и подстанциям целые регионы рискуют часами оставаться без света и воды.

Член наблюдательного совета аналитического центра Vbuild Ukraine Виктория Войцицкая рассказала в эфире 24 Канала, что наибольшая опасность заключается в потере собственной генерации большими городами.

В частности, в столице три основные ТЭЦ в настоящее время не способны вырабатывать большую часть своих мощностей, хотя ранее обеспечивали 1,3 ГВт из необходимых городу 1,8 ГВт.

Потеря генерации и проблемы с подготовкой

Из-за остановки мощностей теплоэлектроцентралей столичный регион стал полностью зависимым от работы атомных электростанций. В то же время подача электроэнергии потребителям каждый раз оказывается под угрозой из-за регулярных российских ударов по высоковольтным подстанциям.

Эксперт указала на системные просчеты при подготовке к холодам, среди которых не завершенные в срок проекты защиты подстанций в Киевской области и других областях, срыв планов по развитию децентрализованной генерации из-за бюрократии, а также размытая ответственность государственных органов.

В любом случае во время войны ответственность за то, чтобы страна выдержала это натиск на энергосистему, лежит полностью на центральной власти. Местные власти должны действовать в партнерстве с центральными, а не показывать пальцами друг на друга,

– подчеркнула экспертка.

Виктория Войцицкая о сложном отопительном сезоне: видео

Грозит ли Украине тотальный блэкаут

Несмотря на критическую ситуацию, эксперт выразила уверенность в способности энергетиков перезапускать сеть, однако предостерегла от длительных кризисов в отдельных областях.

Я точно не верю в тотальный блэкаут, как это было в ноябре 22-го года, ведь мы умеем перезапускать систему. Но в некоторых регионах могут быть длительные периоды отсутствия электро- и водоснабжения. Это будет соревнование: кто быстрее – мы восстановимся или враг нанесет новые удары,

– подчеркнула Виктория Войцицкая.

Еще одной острой проблемой остается дефицит специалистов в ремонтных бригадах. Чтобы ускорить ликвидацию аварий на поврежденных объектах, эксперт предложила привлекать опытных энергетиков, которые уже вышли на пенсию.

В начале ноября из-за постоянных российских обстрелов в столице серьезно ухудшилась ситуация со светом и водой.