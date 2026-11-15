Найважча зима з 2022 року: фахівчиня попередила про загрозу тривалих криз зі світлом

Членкиня наглядової ради аналітичного центру Vbuild Ukraine Вікторія Войціцька розповіла в ефірі 24 Каналу, що найбільша небезпека полягає у втраті власної генерації великими містами.

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Зокрема, у столиці три головні ТЕЦ наразі не спроможні виробляти більшість своїх потужностей, хоча раніше покривали 1,3 ГВт із необхідних місту 1,8 ГВт.

Втрата генерації та проблеми з підготовкою

Через зупинку потужностей теплоелектроцентралей столичний регіон став повністю залежним від роботи атомних електростанцій. Водночас передавання електрики до споживачів щоразу опиняється під загрозою через регулярні російські удари по високовольтних підстанціях.

Експертка вказала на системні прорахунки під час підготовки до холодів, серед яких незавершені вчасно проєкти захисту підстанцій на Київщині та в інших областях, зрив планів із розбудови децентралізованої генерації через бюрократію, а також розмита відповідальність державних органів.

У будь-якому випадку під час війни відповідальність за те, щоб країна втримала цю навалу на енергосистему, лежить повністю на центральній владі. Місцева влада мала би діяти в партнерстві з центральною, а не показувати пальцями один на одного– наголосила експертка.

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Чи загрожує Україні тотальний блекаут

Попри критичну ситуацію, фахівчиня висловила впевненість у здатності енергетиків перезапускати мережу, проте застерегла від тривалих криз в окремих областях.

Я точно не вірю в тотальний блекаут, як це було у листопаді 22 року, адже ми вміємо перезапускати систему. Але в певних регіонах можуть бути тривалі періоди відсутності електро- та водопостачання. Це буде змагання: хто швидше – ми відновлюватимемося чи ворог завдаватиме нових ударів– підкреслила Вікторія Войціцька.

Ще однією гострою проблемою залишається дефіцит фахівців у ремонтних бригадах. Аби пришвидшити ліквідацію аварій на пошкоджених об'єктах, експертка запропонувала залучати досвідчених енергетиків, які вже вийшли на пенсію.

На початку листопада через постійні російські обстріли у столиці серйозно погіршилася ситуація зі світлом і водою.