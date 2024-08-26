Об этом 24 Каналу сказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. К слову, в Укрэнерго пока не могут предсказать, как сегодняшний обстрел скажется на надежности энергоснабжения в течение ближайших двух месяцев.

Стоит внимания Часть украинцев осталась без света из-за ударов, а часть – из-за мер безопасности

Влияние атаки на состояние энергосистемы

Сейчас есть определенные проблемы с поставками электроэнергии, которые уже решают. Энергетики должны работать сверхурочно, чтобы восстановить энергоснабжение в полном объеме, но никаких полных блэкаутов, информацию о которых уже начали разгонять телеграм-каналы, не будет.

Это просто смешно все читать. Сколько можно вестись на такие провокации и думать, что Россия может одним ударом разрушить, или вывести из строя объединенную энергосистему Украины в полном объеме,

– сказал Рябцев.

То, что Укрэнерго ввело графики экстренных отключений не означает, что "прилетело". Дело в том, что перед атаками, когда становится понятно, что может попасть под обстрел объект энергетической инфраструктуры, Укрэнерго, Облэнерго и энергетические компании отключают объекты или прекращают передачу электрической энергии превентивно. После того как опасность пройдет, проверяется работоспособность оборудования, если все нормально функционирует, то электрическая энергия возвращается потребителям.

Если говорить о всей остальной территории Украины, то тот прогноз, который мои коллеги и я давали ранее относительно того, что до отопительного сезона максимум будет одна – две очереди отключения, или вообще без них, то он остается в силе,

– добавил эксперт по вопросам энергетики.

Также советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что если до конца октября не будет атак на энергосистему, больших ограничений не планируется, или не будет совсем. Ведь в это время наблюдается минимальная нагрузка на энергосистему, поэтому доступной мощности учитывая активные ремонтные работы должно быть достаточно для стабильного снабжения электроэнергии.