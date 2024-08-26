Про це 24 Каналу сказав експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев. До слова, в Укренерго поки що не можуть передбачити, як сьогоднішній обстріл позначиться на надійності енергопостачання протягом найближчих двох місяців.

Варте уваги Частина українців залишилася без світла через удари, а частина – через заходи безпеки

Вплив атаки на стан енергосистеми

Зараз є певні проблеми з постачанням електроенергії, які вже розв'язують. Енергетики мають працювати понаднормово, щоб відновити енергопостачання в повному обсязі, але ніяких повних блекаутів, інформацію про які вже почали розганяти телеграм-канали, не буде.

Це просто смішно все читати. Скільки можна вестися на такі провокації й думати, що Росія може одним ударом зруйнувати, чи вивести з ладу об'єднану енергосистему Україну в повному обсязі,

– мовив Рябцев.

Те, що Укренерго запровадило графіки екстрених вимкнень не означає, що "прилетіло". Річ у тім, що перед атаками, коли стає зрозуміло, що може потрапити під обстріл об'єкт енергетичної інфраструктури, Укренерго, Обленерго й енергетичні компанії вимикають об'єкти або припиняють передачу електричної енергії превентивно. Після того, як небезпека мине, перевіряється працездатність обладнання, якщо все нормально функціонує, то електрична енергія повертається споживачам.

Якщо казати про всю іншу територію України, то той прогноз, який мої колеги і я давали раніше щодо того, що до опалювального сезону максимум буде одна – дві черги вимкнення, або й взагалі без них, то він залишається в силі,

– додав експерт із питань енергетики.

Також радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначив, що якщо до кінця жовтня не буде атак на енергосистему, великих обмежень не планується, або й не буде зовсім. Адже у цей час спостерігається мінімальне навантаження на енергосистему, тож доступної потужності з огляду на активні ремонтні роботи має бути достатньо для стабільного постачання електроенергії.