Видим способность энергосистемы покрыть потребление, – в Укрэнерго поделились хорошими новостями

Массированные ракетные атаки россиян по критической инфраструктуре в значительной степени повредили энергосистему страны. Однако энергетики непрерывно работали, чтобы стабилизировать сеть и ликвидировать последствия вражеских обстрелов.

Энергосистема Украины может покрыть потребление электроэнергии своим производством, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Дефицит мощностей сейчас отсутствует и в ближайшее время не прогнозируется.

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В каком состоянии сейчас украинская энергосистема

В Укрэнерго поделились приятными новостями – дефицит мощностей удалось избавиться. Это означает, что украинская энергосистема может полностью покрыть потребление электроэнергии.

Дефицит не прогнозируется в ближайшие дни. Об этом сообщил Владимир Кудрицкий и сразу добавил, что это при отсутствии новых вражеских атак.

Заметим, что в Укрэнерго зафиксировали постепенное увеличение потребления по состоянию на 10.30 20 февраля. Однако это вполне прогнозируемо и типично для начала рабочей недели.

Что еще известно об обеспечении электроэнергией

В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме. Этому способствуют погодные условия и постепенное увеличение светового дня.

Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям. Это стало возможным по причине стабилизации электроснабжения в стране.

Измерения потребления электроэнергии сегодня производят во Львовской и Одесской области.

Отключений в регионах страны сегодня нет, однако в Одессе и Одесском районе действуют графики из-за масштабных повреждений оборудования, нанесенных врагом.

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Весна и лето будут непростыми, – говорят в Укрэнерго