Видим способность энергосистемы покрыть потребление, – в Укрэнерго поделились хорошими новостями
Источник:Укрэнерго
Массированные ракетные атаки россиян по критической инфраструктуре в значительной степени повредили энергосистему страны. Однако энергетики непрерывно работали, чтобы стабилизировать сеть и ликвидировать последствия вражеских обстрелов.
Энергосистема Украины может покрыть потребление электроэнергии своим производством, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Дефицит мощностей сейчас отсутствует и в ближайшее время не прогнозируется.
Читайте также Эксперт по энергетике ответил, остается ли угроза блекаута
В каком состоянии сейчас украинская энергосистема
В Укрэнерго поделились приятными новостями – дефицит мощностей удалось избавиться. Это означает, что украинская энергосистема может полностью покрыть потребление электроэнергии.
Дефицит не прогнозируется в ближайшие дни. Об этом сообщил Владимир Кудрицкий и сразу добавил, что это при отсутствии новых вражеских атак.
Заметим, что в Укрэнерго зафиксировали постепенное увеличение потребления по состоянию на 10.30 20 февраля. Однако это вполне прогнозируемо и типично для начала рабочей недели.
Что еще известно об обеспечении электроэнергией
- В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме. Этому способствуют погодные условия и постепенное увеличение светового дня.
- Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям. Это стало возможным по причине стабилизации электроснабжения в стране.
- Измерения потребления электроэнергии сегодня производят во Львовской и Одесской области.
- Отключений в регионах страны сегодня нет, однако в Одессе и Одесском районе действуют графики из-за масштабных повреждений оборудования, нанесенных врагом.
Обратите внимание Почти 2 месяца простоя: весь электротранспорт в Киеве возвращают на маршруты
Весна и лето будут непростыми, – говорят в Укрэнерго
- Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий говорит, что отключения будут продолжаться и дальше. Они будут зависеть от того, будет ли враг и дальше атаковать энергосистему страны.
- К счастью, давление на энергосистему уменьшается из-за повышения температуры. Кудрицкий отметил, что в дальнейшем энергетические объекты будут дежурить с перерывами в работе из-за плановых ремонтов.
- Весна и лето будут непростыми. Если обстрелы закончатся и у нас будет возможность возобновить непрерывную работу, то, скорее всего, мы достигнем длительного периода без дефицита, но мы не можем быть уверены, – добавил глава правления Укрэнерго. Также Кудрицкий констатировал, что, хотя ситуация значительно улучшилась, победа в энергетической битве еще не достигнута, поэтому расслабляться рано.