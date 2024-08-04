Продолжается крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания в энергетике, – Минэнерго

О масштабных ремонтах сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

С начала полномасштабной войны численность тех, кто имеет задолженность по коммуналке, в Украине выросло на 37%. Среди них есть и те, кто не платит за электроэнергию.

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Что известно о масштабном ремонте в энергетике

После значительных обстрелов объектов гражданской энергетической инфраструктуры происходит крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания. Как объектов генерации, так и объектов распределения и транспортировки электрической энергии для конечных потребителей,

– рассказал чиновник.

Эта кампания нужна, чтобы максимально подготовиться к следующему отопительному сезону. Планируют, что как можно больше оборудования будет готово к периоду максимального потребления.

Регулярные обстрелы энергетических объектов продолжаются в Донецкой и Днепропетровской областях. Там энергосистему атакуют почти ежедневно.

Когда вернут графики отключений света

Украинцы уже долгое время со светом, но очевидно, что долго так не будет продолжаться. Впрочем, прогнозировать, когда вернемся к графикам отключения света, пока что некорректно, говорит Николай Колесник.

Июльская аномальная жара является одним из факторов увеличения потребления электроэнергии. Она влияет на стабильность работы энергосистемы.

Мы не понимаем, насколько эта жара будет длительной, будет ли охватывать всю Украину, или территориально, принимая во внимание или это температура в обед, или отдельно,

– объяснил чиновник.

Следует экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.