Состояние "Мрии" и стоимость ее восстановления невозможно оценить, – Укроборонпром

Состояние разрушенной оккупантами "Мрии", а также возможность и стоимость ее восстановления пока невозможно оценить. Все из-за захвата аэропорта и отсутствия доступа к самолету.

Гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев обещает сообщить новые детали, как только они появятся.

Важно Российские захватчики уничтожили украинский самолет "Мрия"

По состоянию на утро 24 февраля самолет находился на площадке Антонов Company в Гостомеле. Проводили ремонтные и регламентные работы.

Для этого сняли один из двигателей. Поэтому взлетать именно в этот день "Мрия" не могла, хотя соответствующие команды были предоставлены.

И, да, мы нашу "Мрию" обязательно будем иметь!

– подчеркнул Гусев.

Ранее говорили о 3 миллиардах

Ранее в Укроборонпроме предположили, что восстановление "Мрии" будет стоить более 3 миллиардов долларов и потребует длительного времени. За эти работы заставят заплатить Россию.

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