Россия очень стремится, чтобы победу на выборах в США одержал кандидат от республиканской партии. Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что оккупанты надеются, что это определенным образом повлияет на войну.

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Чего ждет Россия

Победа на выборах в США любого оппозиционного кандидата станет выгодной для России. К примеру, один из представителей республиканской партии уже заявлял, что Украину не нужно приглашать в Альянс. В свою очередь Дональд Трамп анонсировал, что в случае победы на выборах завершит войну через 24 часа.

Каким путём он это сделает? Просто остановит поставки Украине всех боеприпасов и вооружения. Россияне на это сильно рассчитывают, поэтому имеют план, что в 2024 году выборы, а уже в 2025 будут праздновать победу, потому что у Украины якобы не будет чем воевать и как двигаться вперед,

– сказал Иван Ступак.

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"Гонка вооружений", как и 40 лет назад

Страна-агрессор ведет "гонку вооружений" в классическом виде. Это подтверждает, что 40% бюджета России будут тратить на ВПК. Иван Ступак провел параллели с ситуацией, которая была в Советском Союзе еще 40 лет назад.

В 1983 году президент США Рональд Рейган анонсировал эксцентрическую программу, впоследствии получившую неофициальное название - "Звездные войны". Она касалась создания космических лазеров, сверхмощной противовоздушной обороны, военных спутников и много чего другого.

Советский Союз тогда просто не потянул, "надорвался" от этой гонки и коллапсировал. Конечно, это была не единственная причина, но сейчас мы видим похожую ситуацию. К тому же огромный возраст того политбюро, которое сегодня сидит в России. Шойгу – 68 лет, Путину – 70, Патрушеву – 72. "Гонки на лафетах" в ближайшее время могут россиян ждать,

– заметил Ступак.

Все силы только на ВПК

Между россиянами и всем западным миром есть большая разница. Оккупанты формируют свой военный бюджет на средства людей: заставляют их переплачивать, проводят реприватизацию, сокращают социальные программы в регионах, даже те, которые касались образования и здравоохранения.

Вам больница? Нет, не нужно. Дорога? Через два года может сделаем – так работают в России, а в западном мире так не делается. Ни один житель тех стран, которые помогают Украине, не чувствует на себе негативных признаков от "гонки вооружений",

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Жители американских штатов наоборот чувствуют, как, например, строительство военных цехов или изготовление боеприпасов может повлиять на экономику.

"Там предлагают неплохие зарплаты, расширяют производство, заказывают станки, запасные части – действительно развивается экономика, а у России от людей забирают практически последнее", – подытожил Ступак.

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