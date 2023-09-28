Росія надзвичайно сильно прагне, аби перемогу на виборах у США отримав кандидат від республіканської партії. Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що окупанти сподіваються, що це певним чином вплине на війну.

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Чого чекає Росія

Перемога на виборах у США будь-кого з опозиційних кандидатів стане вигідною для Росії. Наприклад, один із представників республіканської партії вже заявляв, що Україну не треба запрошувати до Альянсу. Своєю чергою Дональд Трамп анонсував, що у випадку перемоги на виборах завершить війну за 24 години.

Яким шляхом він це зробить? Просто зупинить постачання Україні всіх боєприпасів та озброєння. Росіяни на це сильно розраховують, тому мають план, що у 2024 році вибори, а вже у 2025 будуть святкувати перемогу, тому що в України нібито не буде чим воювати і як рухатися вперед,

– сказав Іван Ступак.

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"Гонка озброєнь", як і 40 років тому

Країна-агресорка веде "гонку озброєнь" у класичному вигляді. Це підтверджує те, що 40% бюджету Росії витрачатимуть на ВПК. Іван Ступак провів паралелі з ситуацією, яка була в Радянському Союзі ще 40 років тому.

У 1983 році президент США Рональд Рейган анонсував ексцентричну програму, яка згодом отримала неофіційну назву – "Зоряні війни". Вона стосувалася створення космічних лазерів, надпотужної протиповітряної оборони, військових супутників та багато іншого.

Радянський Союз тоді просто не потягнув, "надірвався" від цієї гонки й колапсував. Звісно, це була не єдина причина, але зараз ми бачимо схожу ситуацію. До того ж надзвичайно великий вік того політбюро, яке сьогодні сидить в Росії. Шойгу – 68 років, Путіну – 70, Патрушеву – 72. "Гонки на лафетах" найближчим часом можуть росіян очікувати,

– зауважив Ступак.

Всі сили тільки на ВПК

Між росіянами й всім західним світом є велика різниця. Окупанти формують свій військовий бюджет коштом людей: змушують їх переплачувати, проводять реприватизацію, скорочують соціальні програми в регіонах, навіть ті, які стосувалися освіти та охорони здоров'я.

Вам лікарня? Ні, не потрібна. Дорога? Через два роки може зробимо – так працюють в Росії, а в західному світі так не робиться. Жоден мешканець тих країн, які допомагають Україні, не відчуває на собі негативних ознак від "гонки озброєнь",

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Жителі американських штатів навпаки відчувають, як, наприклад, будівництво військових цехів чи виготовлення боєприпасів може вплинути на економіку.

"Там пропонують непогані зарплати, розширюють виробництво, замовляють верстати, запасні частини – дійсно розвивається економіка, а в Росії від людей забирають практично останнє", – підсумував Ступак.

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