"Тумбочка, где лежат деньги – иссякает": в каком состоянии российская экономика

Вбрасывание на войну всех накопленных средств, которые уже понемногу заканчиваются, привело к серьезной инфляции в России. Прогнозируются кризисные явления в отдельных секторах, в частности строительстве.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пытается бороться с возможной стагфляцией, в то же время ее действия могут и привести к ней. Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил 24 Каналу, спровоцирует ли инфляция крах России.

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У россиян заканчиваются накопленные средства

Ряд западных и украинских экспертов предполагают, что ситуация в российской экономике все больше ухудшается из-за инфляции. Это приводит к поднятию учетной ставки, что делает деньги в России очень дорогими и влияет на невоенную экономику.

Модель, когда все накопленные деньги за 20 – 30 лет бросаются на войну, имеет весьма ограниченную эффективность. Тумбочка, где лежат деньги – исчерпывается в 2025 году,

– подчеркнул Фурса.

Война – это всегда очень дорого, а россияне забрасывают экономику этими деньгами, поэтому они приводят к инфляции. Далее ожидаются возможные кризисные явления в некоторых секторах, например строительстве.

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Какие 2 проблемы появились в России

Одна из российских областей планирует платить российским оккупантам по 40 тысяч долларов, что в российской валюте примерно 4 миллиона рублей.

По словам инвестиционного банкира, это указывает на 2 проблемы:

нехватку людей, которые готовы воевать по контракту. Нужно постоянно поднимать выплату, потому что за старые деньги уже никто не хочет воевать;

общую сумму, которую тратит враг. Учитывая статистику за последние 12 месяцев Кремль отдал на денежные выплаты за войну более 1,5% от ВВП.

В НАТО в целом на всю оборону тратят 2% от ВВП. Эта сумма у них действительно огромная и она провоцирует инфляцию,

– отметил Сергей Фурса.

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Приведет ли инфляция к краху России

По мнению Фурсы, сейчас ключевой вопрос один – перейдет ли Россия к стагфляции, то есть высокой инфляции при стагнации экономики.

Это самый большой вызов с которым Набиуллина (глава Центробанка России – 24 Канал) пытается бороться. Или же ее борьба именно к этому и приведет,

– добавил он.

Если в ближайшие месяцы россияне смогут взять под контроль инфляцию и на ее фоне снизить учетную ставку, ситуация для россиян будет разворачиваться по оптимистическому сценарию.

Но это маловероятно, потому что в экономике запущены деструктивные процессы. Поэтому, вероятнее всего, будет продолжаться усиление инфляции или по крайней мере ее сохранение на высоком уровне, что потребует содержания учетной ставки на таком же высоком уровне при стагнации в промышленности,

– подчеркнул Сергей Фурса.

Кризисные явления будут углубляться. Впрочем, не стоит ожидать, что они приведут к коллапсу, когда вся Россия развалится. Это, к сожалению, пока не просматривается.