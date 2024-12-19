ДТЭК ограничивает информацию об энергосистеме: что происходит

Россия не оставляет попыток оставить украинцев без электроэнергии, из-за чего страна некоторое время снова жила по графикам отключений света. Однако в ДТЭК сообщили, что сейчас информация о ситуации в энергосистеме подается ограниченно.

Энергетики сделали такое заявление вечером 19 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Данные подаются ограниченно из-за мер безопасности

По словам энергетиков, такие меры временные и связаны с мерами безопасности.

Из соображений безопасности мы временно можем предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы,

– говорится в сообщении ДТЭК.

В компании также отметили, что о необходимости вернуться к графикам стабилизационных отключений будет сообщено отдельно.

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Напомним, что ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается сложной. Но в пятницу, 20 декабря, отключения света применяться не будут.

В то же время украинцев призывают помнить об экономном потреблении электроэнергии в пиковые часы.