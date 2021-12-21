Состояние здоровья Игоря Назаренко, которого удерживают боевики, критическое – Денисова

У незаконно заключенного оккупантами украинца Игоря Назаренко серьезно ухудшилось здоровье. Омбудсмен Людмила Денисова говорит о критическом состоянии мужчины.

Назаренко содержится в Макеевской исправительной колонии №32. Боевики в октябре 2017 года похитили его с рабочего места в больнице в Донецке. Он работал там врачом-хирургом.

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Назаренко пытали

Родные врача искали его несколько дней, пока оккупанты не пришли к мужчине домой с обыском. Назаренко приписывали "терроризм". Впоследствии его подвергали физическим и психологическим пыткам.

В октябре 2019 года врача осудили якобы за "шпионаж". Он получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

У мужчины есть серьезные проблемы со здоровьем

Денисова подчеркнула, что Назаренко страдает хроническими болезнями. До незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, которое требует регулярной профилактической терапии.

Пребывание в колонии может спровоцировать рецидив, поскольку там нет отопления и бурлит антисанитария. Родные мужчины говорят, что он существенно похудел и болеет COVID-19. Медицинскую помощь не получает. Назаренко и сам как врач помогает своим сокамерникам.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Назаренко, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированную медицинскую помощь,

– констатировала Денисова.

Игорь Назаренко / Фото из телеграма Людмилы Денисовой

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Текст поста Людмилы Денисовой:

Состояние здоровья гражданина Украины Игоря Назаренко, которого незаконно удерживают органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, критическое.

3 октября 2017 года Игорь был похищен так называемыми "сотрудниками МГБ ДНР" прямо с рабочего места в больнице г. Донецка, где он работал врачом-хирургом.

Несколько дней родные не могли установить его местонахождение, пока представители органов оккупационной администрации РФ не пришли домой с обыском из-за обвинений Игоря в "террористической деятельности". Его подвергали физическим и психологическим пыткам.

4 октября 2019 года Игорь Назаренко был приговорен за якобы "шпионаж" к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

У Игоря есть хронические болезни: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, что требует регулярной профилактической терапии. Пребывание в печально известной Макеевской исправительной колонии №32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив.

По данным родных, Игорь существенно похудел и серьезно болеет, вероятно COVID-19. Медицинская помощь не предоставляется. Хотя сам он помогает как врач своим сокамерникам.

Представители Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций принципиально не допускаются к политзаключенным!

Все вышеназванные действия относительно Игоря являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Назаренко, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированную медицинскую помощь. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.