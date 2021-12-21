Назаренка утримують у Макіївській виправній колонії №32. Бойовики у жовтні 2017 року викрали його з робочого місця в лікарні у Донецьку. Він працював там лікарем-хірургом.

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Назаренка катували

Рідні лікаря шукали його кілька днів, поки окупанти не прийшли до чоловіка додому з обшуком. Назаренку приписували "тероризм". Згодом його піддавали фізичним та психологічним тортурам.

У жовтні 2019 року лікаря засудили нібито за "шпигунство". Він отримав 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Чоловік має серйозні проблеми зі здоров'ям

Денісова наголосила, що Назаренко має хронічні хвороби. До незаконного ув’язнення він переніс серйозне захворювання легень, що потребує регулярної профілактичної терапії.

Перебування у колонії може спровокувати рецидив, оскільки там немає опалення та вирує антисанітарія. Рідні чоловіка кажуть, що він суттєво схуднув та хворіє на COVID-19. Медичну допомогу не отримує. Назаренко й сам як лікар допомагає своїм співкамерникам.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Ігоря Назаренка, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою,

– констатувала Денісова.



Ігор Назаренко / Фото з телеграму Людмили Денісової

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Текст поста Людмили Денісової:

Стан здоров’я громадянина України Ігоря Назаренка, який незаконно утримується органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Донецької області у Макіївській виправній колонії №32, критичний.

3 жовтня 2017 року Ігор був викрадений так званими "співробітниками МГБ ДНР" просто з робочого місця в лікарні м. Донецька, де він працював лікарем-хірургом.

Кілька днів рідні не могли встановити його місце перебування, поки представники органів окупаційної адміністрації РФ не прийшли додому з обшуком через звинувачення Ігоря в "терористичній діяльності". Його піддавали фізичним та психологічним тортурам.

4 жовтня 2019 року Ігор Назаренко був засуджений за нібито «шпигунство» до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Ігор має хронічні хвороби: до незаконного ув’язнення він переніс серйозне захворювання легень, що потребує регулярної профілактичної терапії. Перебування у сумнозвісній Макіївській випраній колонії №32 в умовах відсутності опалення та антисанітарії може спровокувати рецидив.

За даними рідних, Ігор суттєво схуднув та серйозно хворіє, вірогідно на COVID-19. Медична допомога не надається. Хоча сам він допомагає як лікар своїм співкамерникам.

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших гуманітарних організаціїй принципово не допускаються до політично ув'язнених!

Всі вищеназвані дії стосовно Ігоря є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Ігоря Назаренка, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.