Сотни фигур еще нужно реабилитировать, – Ющенко о выдающихся украинцах

Виктор Ющенко заявил, что назвать выдающегося украинского деятеля очень сложно. Все мифы вокруг достойных персон в истории.

"Украинских исторических деятелей следует реабилитировать", – Ющенко

Политик считает, что вопрос о выдающемся украинце слов ставить не президенту, а рядовым гражданам. Об этом Ющенко заявил в интервью.

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История нашего государства очень долго была объектом пропагандистских манипуляций. Мы до сих пор не можем избавиться от исторических мифов вокруг самых достойных персон украинской истории,

– пояснил президент.

Он отметил важность декоммунизации. Украинцы не построят цветущую европейскую страну, где в каждом райцентре стоят увековеченные советские вожди.

"Посмотрите, на памятники, которые стоят в центре Киева. Какую историю страны они рассказывают? Если на бульваре Шевченко внизу – пустой постамент после Ленина, который там стоял вплоть до 2013 года. А в конце бульвара Шевченко – Щорс на коне. А возле Арсенальной стоит пушка, на месте памятника классическим предателям – Искре и Кочубею", – рассказал политик.

Ющенко пояснил, что с советских времен эта пушка стояла в честь рабочих завода "Арсенал", которые с оружием побежали утверждать коммунистическую власть в Киеве. Сейчас на этом же памятнике написали, что эта пушка – в честь украинских военных, тех восставших рабочих подавляли 100 лет назад: "Это абсурд! Разве так делается политика национальной памяти?".

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Сотни фигур нужно реабилитировать – гетманов, руководителей УНР, ЗУНР, Директории, Карпатской Руси, всех, кто на протяжении сотни лет стремился построить независимое Украинское государство,

– подчеркнул Ющенко.

Кучма о выдающемся украинце

Второй Президент Украины Леонид Кучма также не смог назвать имя самого выдающегося украинца. По его словам, специального прибора для измерения этого показателя нет.

"Я вполне могу предположить, что мы не знаем имени выдающегося украинца – точнее, у него миллионы имен", – сказал Кучма.