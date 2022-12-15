Только за первые два дня декабря в больницы Луганска доставили сотни наемников, – Громов

Россияне несут большие потери на территории Луганской области. Только в течение 1 и 2 декабря сотни оккупантов слегли с ранениями.

Соответствующую информацию сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Об этом он рассказал на брифинге 15 декабря, пишет 24 канал.

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Какая ситуация в Луганской области

Установлено, что по результатам поражения противника в больницы Луганска в течение первого и второго декабря доставлено почти 500 раненых (оккупантов – 24 канал),

– рассказал Алексей Громов.

По его данным, большинство раненых – вагнеровцы. Более того, по данным нашего Генштаба, по состоянию на 4 декабря, в больницах на временно оккупированных территориях находилось более 3 тысяч 600 раненых оккупантов из так называемого спецконтингента.

"Несмотря на большие потери противника в личном составе, он пытается выполнить задачи по блокированию и взятию под контроль Бахмута", – заверил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, по его данным, противник:

вел наступательные действия в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Опитне, Клещиевка, Озеряновка, Майорск;

активно применяет подразделения частной военной компании "Вагнер", которые в основном состоят из бывших заключённых.

Кратко о ситуации в Луганской области