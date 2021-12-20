Сотни Санта-Клаусов пробежали по Мадриду, чтобы помочь пострадавшим жителям Канар

Несколько сотен человек в костюмах Санта-Клауса приняли участие в благотворительном забеге. Спортивную акцию устроили в Мадриде, чтобы помочь пострадавшим на Ла-Пальме.

Пасео де ла Кастеллана, известная как "Испанский проезд" в Мадриде в воскресенье, 19 декабря, превратилась в зимнюю сказку. Ее заполонили бегуны в традиционных красно-белых костюмах.

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Забег Санта-Клаусов

По случаю забега Санта-Клаусов, организаторы события подготовили искусственный снег. Именно сквозь ненастоящие снежинки пробегали участники благотворительной акции.

Многие участники надели медицинские маски, чтобы подчеркнуть и необходимости следить за здоровьем во время пандемии коронавируса.

Среди бегунов были не только Санты, а их помощники – эльфы. Малышам разрешили часть дистанции преодолевать в медленном темпе.

Благотворительный забег Санта-Клаусов в Испании: смотрите видео

Извержение вулкана на Ла-Пальме

Забег в Испании устроили, чтобы собрать деньги на поддержку жителей острова Ла-Пальма. За последние 3 месяца Канарские острова страдают от извержения вулкана Кумбре Вьеха.

. Извержение началось 19 сентября 2021 года и продолжалось вплоть до декабря. Под конец года Кумбре-Вьеха начал успокаиваться.

Из-за стихийного бедствия тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома. Известно, что раскаленная лава разрушила почти 3 тысячи зданий и 1,2 тысячи гектаров земель, в том числе банановые плантации на Ла-Пальме.

Согласно историческим данным, последний раз извержение вулкана на Канарах фиксировали в 2011 году, когда проснулся Эль-Йерро. Однако Кумбре-Вьеха был спокойным с 1971 года.

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