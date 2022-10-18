Сотни станций: Украина "в ближайшие дни" получит средства борьбы с дронами от НАТО

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Украина получит системы борьбы с дронами. Их доставит Североатлантический альянс.

Соответствующее заявление Йенс Столтенберг сделал 18 октября на Берлинском внешнеполитическом форуме. Речь идет о станциях, которые помогут противодействовать дронам.

К теме НАТО готовится передать Украине сотню станций глушения беспилотников

НАТО передаст Украине антидроновые станции

НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех,

– заявил генсек НАТО.