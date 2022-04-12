Сотни тысяч украинцев поместили в концентрационные лагеря в России, – Зеленский

Мир уже увидел, на какие зверства способна российская армия, однако большинство политиков даже не подозревают, что сейчас происходит в Мариуполе, где военные изменили тактику и начали зачищать регион от доказательств своих преступлений.

На это обратил внимание Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Литвы, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что промедление мира провоцирует ужасные последствия для регионов, где остаются российские войска.

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Украинцев депортируют, чтобы затереть следы военных преступлений

Пока российские должностные лица отрицают преступления в Украине, мол, это все – инсценировка, с лица земли стирается все больше украинских городов. Уже полностью уничтожены Мариуполь и Волноваха, разрушение которых трудно даже представить.

Зеленский отметил, что представители России теперь не просто лгут в ответ даже на очевидные факты, они изменили тактику и полностью зачищают следы своих преступлений.

Уже не бросают трупы на улице, вывозят их, вероятно, сжигают,

– рассказал о ситуации в Мариуполе Зеленский.

Он добавил, что на 12 апреля, россияне вывезли уже сотни тысяч человек.

Их помещают в специальные фильтрационные лагеря, забирают документы, унижают. Сколько из них убивают – неизвестно,

– добавил он.

Зеленский рассказал и о том, что многих депортированных распределяют по регионам России и запрещают выезд. Очевидно, что такое решение продиктовано стремлением избавиться от свидетелей военных преступлений, совершаемых под командованием российского политического руководства.

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