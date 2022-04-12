На це звернув увагу Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Литви, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що зволікання світу провокують жахливі наслідки для регіонів, де залишаються російські війська.

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Українців депортують, щоб затерти сліди воєнних злочинів

Допоки російські посадові особи заперечують злочини в Україні, мовляв, це все – інсценування, з лиця землі стирається все більше українських міст. Наразі вже повністю знищені Маріуполь та Волноваха, руйнування яких важко навіть уявити.

Зеленський зауважив, що представники Росії тепер не просто брешуть у відповідь навіть на очевидні факти, вони – змінили тактику та повністю зачищають сліди своїх злочинів.

Вже не залишають трупи на вулиці, вивозять їх, ймовірно, спалюють,

– розповів про ситуацію у Маріуполі Зеленський.

Він додав, що станом на 12 квітня, росіяни вивезли вже сотні тисяч людей.

Їх поміщають у спеціальні фільтраційні табори, забирають документи, принижують. Скільки із них вбивають – невідомо,

– додав він.

Зеленський розповів й про те, що багатьох депортованих розподіляють регіонами Росії та забороняють виїзд. Очевидно, що таке рішення продиктоване прагненням позбутися свідків воєнних злочинів, які здійснюються під командуванням російського політичного керівництва.