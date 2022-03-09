Сотни уничтоженных домов и погибшие: последствия обстрелов в Луганской области

Рашисты совершают геноцид украинского народа, непрерывно обстреливая мирное население. Только в Луганской области от обстрелов уничтожены сотни домов.

Обнаружены тела 4 погибших

В городе Рубежное в Луганской области во время ликвидации последствий обстрелов были обнаружены тела 4 погибших местных жителей.

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В то же время в городе Кременная обстрелами оккупационных войск повреждены около ста домов и спортивные объекты.

Спасатели продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий обстрелов.



Уничтоженные дома в Луганской области / Фото полиции

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