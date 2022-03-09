Виявлено тіла 4 загиблих
У місті Рубіжне на Луганщині під час ліквідації наслідків обстрілів було виявлено тіла 4 загиблих місцевих мешканців.
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Водночас у місті Кремінна обстрілами окупаційних військ пошкоджено близько ста будинків та спортивні об'єкти.
Рятувальники продовжують розбір завалів та ліквідацію наслідків обстрілів.
Знищені будинки на Луганщині / Фото поліції
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