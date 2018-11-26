Сотни мигрантов штурмовали границу Мексики и США

Американские пограничники применили слезоточивый газ. В МВД Мексики заявили, что депортируют около 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.

Об этом сообщило издание АР.

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По меньшей мере 500 человек из каравана мигрантов, прибывших в мексиканский город Тихуану, предприняли попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать натиск толпы. Отмечается, что у сотрудников таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

A group of Central American migrants, mostly from Honduras, run along and try to cross the dry riverbed of the Tijuana River in an attempt to get to the El Chaparral port of entry, in Tijuana, Baja California, Mexico, near the US-Mexico border pic.twitter.com/0kKzt0fIsN — AFP news agency (@AFP) 25 листопада 2018 р.

В то же время в министерстве внутренних дел Мексики уже заявили, что депортируют около 500 человек, которые "незаконно" пытались пересечь границу с Соединенными Штатами.

Телеканал ABC News сообщил, что американские власти перекрыли КПП между Сан-Диего и Тихуаной, движение автомобилей также заблокировано в обе стороны.

U.S.-Mexico border near Tijuana closed as migrants attempt to breach fence:



“Some of these migrants attempted to breach legacy fence infrastructure…and sought to harm CBP personnel by throwing projectiles at them,” DHS Sec. Nielsen said in a statement. https://t.co/YP5cIFX5KZ pic.twitter.com/U0voEg1yAs — ABC News (@ABC) 25 листопада 2018 р.

Напомним, что Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если это потребуется, для борьбы с нелегальными мигрантами.



9 ноября Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, а не будут получать автоматического права на пребывание в стране.