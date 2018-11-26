Сотни мигрантов штурмовали границу Мексики и США
Американские пограничники применили слезоточивый газ. В МВД Мексики заявили, что депортируют около 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.
Об этом сообщило издание АР.
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По меньшей мере 500 человек из каравана мигрантов, прибывших в мексиканский город Тихуану, предприняли попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.
При этом мексиканская полиция не смогла сдержать натиск толпы. Отмечается, что у сотрудников таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.
В то же время в министерстве внутренних дел Мексики уже заявили, что депортируют около 500 человек, которые "незаконно" пытались пересечь границу с Соединенными Штатами.
Телеканал ABC News сообщил, что американские власти перекрыли КПП между Сан-Диего и Тихуаной, движение автомобилей также заблокировано в обе стороны.
Напомним, что Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если это потребуется, для борьбы с нелегальными мигрантами.
9 ноября Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, а не будут получать автоматического права на пребывание в стране.