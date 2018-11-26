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      Сотни мигрантов штурмовали границу Мексики и США

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      Против мигрантов на границе Мексики и США применили слезоточивый газ
      Против мигрантов на границе Мексики и США применили слезоточивый газ / АР

      Американские пограничники применили слезоточивый газ. В МВД Мексики заявили, что депортируют около 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.

      Об этом сообщило издание АР.

      Читайте также: В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантов

      По меньшей мере 500 человек из каравана мигрантов, прибывших в мексиканский город Тихуану, предприняли попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.

      При этом мексиканская полиция не смогла сдержать натиск толпы. Отмечается, что у сотрудников таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

      В то же время в министерстве внутренних дел Мексики уже заявили, что депортируют около 500 человек, которые "незаконно" пытались пересечь границу с Соединенными Штатами.

      Телеканал ABC News сообщил, что американские власти перекрыли КПП между Сан-Диего и Тихуаной, движение автомобилей также заблокировано в обе стороны.

      Напомним, что Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если это потребуется, для борьбы с нелегальными мигрантами.

      9 ноября Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, а не будут получать автоматического права на пребывание в стране.

      Источник: 24 Канал
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