Сотні мігрантів штурмували кордон Мексики і США
Американські прикордонники застосували сльозогінний газ. У МВС Мексики заявили, що депортують близько 500 осіб, які "незаконно" і "із застосуванням сили" намагалися перетнути кордон з США.
Про це повідомило видання АР.
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Щонайменше 500 чоловік з каравану мігрантів, який прибув до мексиканського міста Тихуану, зробили спробу штурму загороджувальних споруд на кордоні Мексики та США.
При цьому мексиканська поліція не змогла стримати натиск натовпу. Зазначається, що у співробітників митно-прикордонної служби США полетіли підручні предмети, у відповідь було застосовано сльозогінний газ.
Водночас у міністерстві внутрішніх справ Мексики вже заявили, що депортують близько 500 осіб, які "незаконно" намагалися перетнути кордон зі Сполученими Штатами.
Телеканал ABC News повідомив, що американська влада перекрила КПП між Сан-Дієго і Тіхуаною, рух автомобілів також заблоковано в обидві сторони.
Нагадаємо, що Дональд Трамп пригрозив закрити кордон з Мексикою, якщо це буде потрібно, для боротьби з нелегальними мігрантами.
9 листопада Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.