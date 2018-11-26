Сотні мігрантів штурмували кордон Мексики і США

Американські прикордонники застосували сльозогінний газ. У МВС Мексики заявили, що депортують близько 500 осіб, які "незаконно" і "із застосуванням сили" намагалися перетнути кордон з США.

Про це повідомило видання АР.

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Щонайменше 500 чоловік з каравану мігрантів, який прибув до мексиканського міста Тихуану, зробили спробу штурму загороджувальних споруд на кордоні Мексики та США.

При цьому мексиканська поліція не змогла стримати натиск натовпу. Зазначається, що у співробітників митно-прикордонної служби США полетіли підручні предмети, у відповідь було застосовано сльозогінний газ.

A group of Central American migrants, mostly from Honduras, run along and try to cross the dry riverbed of the Tijuana River in an attempt to get to the El Chaparral port of entry, in Tijuana, Baja California, Mexico, near the US-Mexico border pic.twitter.com/0kKzt0fIsN — AFP news agency (@AFP) 25 листопада 2018 р.

Водночас у міністерстві внутрішніх справ Мексики вже заявили, що депортують близько 500 осіб, які "незаконно" намагалися перетнути кордон зі Сполученими Штатами.

Телеканал ABC News повідомив, що американська влада перекрила КПП між Сан-Дієго і Тіхуаною, рух автомобілів також заблоковано в обидві сторони.

U.S.-Mexico border near Tijuana closed as migrants attempt to breach fence:



“Some of these migrants attempted to breach legacy fence infrastructure…and sought to harm CBP personnel by throwing projectiles at them,” DHS Sec. Nielsen said in a statement. https://t.co/YP5cIFX5KZ pic.twitter.com/U0voEg1yAs — ABC News (@ABC) 25 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що Дональд Трамп пригрозив закрити кордон з Мексикою, якщо це буде потрібно, для боротьби з нелегальними мігрантами.



9 листопада Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.