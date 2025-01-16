Новый "новый фронт" и российские ловушки: как ССО освобождали Сотницкий Казачок –реконструкция

В мае 2024 года российские захватчики начали новую наступательную операцию на Харьковщине в направлениях Харькова и Волчанска. Но после провала этой кампании враг останавливаться не хотел.

4 июля 2024 года враг решил попробовать создать еще один плацдарм в регионе и захватил пограничное село Сотницкий Казачок. Но "успех" вражеских войск был переменчивым и уже через неделю населенный пункт был возвращен под контроль Украины.

Однако эта операция была сложной и требовала тщательной подготовки, ведь местность и погодные условия в то время не играли на руку украинским бойцам.

Но несмотря на все бойцам ССО совместно с подразделениями других родов войск удалось успешно выбить россиян из Сотницкого Казачка. Как это было – читайте в эксклюзивном материале-реконструкции 24 Канала.

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"Донецкая" ДРГ на Харьковщине

4 июля. В сети появляются сообщения о еще одном наступлении россиян на Харьковщине. Российские пропагандисты пытались создать большой информационный шум, чтобы существовала видимость атаки вражеских войск в направлении города Золочев, что менее чем в 20 километрах от границы.

На фоне активизации россиян на Купянщине, боев в Липцах и в Волчанске, "новое наступление" в районе Сотницкого Казачка по замыслу врага должно было выглядеть как "еще одна катастрофа".

Но что же произошло на самом деле? Как стало известно 24 Каналу из собственных источников, за "наступлением" на Сотницкий Казачок стоял 245-й полк российской армии под командованием полковника Козанчакова с позывным "Моздок". Однако для реализации этой операции ему в подчинение передали 9-ю роту "теробороны" квазиобразования в Донецкой области.

Сами же "теробороновцы" жаловались, что их заставили идти в село без предварительной разведки населенного пункта, огневой поддержки или бронетехники. Особенно их разочаровывало то, что им обещали, что задачей будет охрана уже захваченных территорий, а не штурм новых.

И все же вражеский замысел сначала удался – ДРГ в виде 9-й роты "теробороны" из оккупированной Донецкой области заняла село Сотницкий Казачок. В то же время пропаганда рассказывала о полном контроле над населенным пунктом и новых успехах на этом направлении.

Сотницкий Казачок на карте

О полном контроле над селом захватчиками речь не шла, но все же населенный пункт они заняли. Но, вместо создания нового успешного для врага инфоповода, уже вскоре произошел провал для оккупантов.

Освобождение Сотницкого Казачка: начало

Появление еще одного направления давления на Харьковщину было не слишком приятным эпизодом, хотя за пределы Сотницкого Казачка на тот момент ситуация не выходила. Однако если бы украинские войска проигнорировали оккупацию еще одного приграничного села, то враг мог бы отправлять дополнительные войска и атаковать в направлении Золочева.

Поэтому освобождение Сотницкого Казачка имело две цели. Первая – предотвратить новые атаки в этом направлении, дав отпор оккупантам. Вторая же – под корень уничтожить российское ИПСО о катастрофе на Харьковщине и новом "новом наступлении".

Что усложняло эту задачу – так это расположение села и погодные условия. Бойцы 8-го полка ССО говорят, что район Сотницкого Казачка расположен в овраге, на холмистой местности, везде много кустов, из-за чего видимость только 15 – 20 метров. А жара в то время была более 30 градусов.

После совещания и обсуждения плана, было решено – бойцы ССО выходят поздно вечером с 10 на 11 июля.

Нас в группе спецназовцев было пятеро. Задача была такой: зайти в населенный пункт и освободить его от живой силы врага. А работать должны были по следующей схеме: мы зачищаем определенную территорию и здания, после чего там появляются наши "пограничники", закрепляются, а мы идем дальше. Остановились, оставили машину в посадке, замаскировали, пошли по маршруту. До села – километра полтора. И тут вдруг появляется какой-то местный "обморок" на жигулях с включенными фарами, и сразу засветился. О**и заметили его с горы, начали "набрасывать" в его сторону артиллерией. Мы уже немного отошли от точки высадки, когда увидели прилет в тот "пятачок", а впоследствии – как оттуда взвился дымок. Даже защемило немного от отчаяния – машина была хорошая... Прекрасно понимаешь, что на войне подобные вещи – расходный материал, и все равно жаль,

– вспоминает боец ССО под псевдонимом "Старый".

И все же этот эпизод никоим образом не повлиял на ход операции, группа спецназовцев двинулась дальше в направлении села.

Однако еще одной проблемой было отсутствие данных о количестве живой силы врага и места его дислокации, поэтому постоянно приходилось быть бдительным, чтобы не попасть россиянам на глаза. Ну и, конечно, приходилось также смотреть под ноги, чтобы не наткнуться на мину или растяжку, потому что россияне оставляют это "добро" повсюду.

Медленно, шаг за шагом бойцы добрались до тропы со свежими следами. Было очевидно – это вражеский след. Так что по этой тропе спецназовцы дошли до домов. Задачу упрощало то, что в Сотницком Казачке не было ни одного гражданского жителя. Весной 2024 года там жил 31 человек, 30 эвакуировали во время обострений летом, 1 женщину убили россияне во время обстрела, поэтому ее похоронили в селе.

Так что если сейчас кто-то и есть в домах – то только оккупанты.

Враг ждал и думал, что на шаг впереди

Бойцы 8-го полка ССО зашли в село и начали проверять первый дом. Чисто. Двинулись к следующему. И там ждал неприятный сюрприз.

Открыв дверь, бойцы увидели пулемет, направленный на них. Поэтому спецназовцы сразу забросали дом гранатами. Однако позже оказалось, что это была приманка, которую россияне создали, ожидая украинских военных. Россияне были уверены, что они на шаг впереди – захватчики оборудовали в доме позицию и расставили растяжки, которые сдетонировали от взрывов гранат, однако никого в доме тогда не было. Один боец получил осколочное ранение руки. Медик сразу же оказал необходимую помощь и бойца отправили на место эвакуации.

Во время той операции наша группа работала со средствами РЭБ и автоматами Minimi. На одном из участков напоролись на "монки" (Противопехотную осколочную управляемую мину направленного поражения МОН-50 – 24 Канал), штатных инженеров рядом не было, чтобы делать коридор для дальнейшего продвижения, поэтому позицию закрепления наметили на ближайшем дворе,

– рассказывает "Старый".

Minimi / Инфографика Единого рекрутингового центра ССО

Далее бойцы подошли к погребу, где скрывались "тероборновцы" из оккупированной Донецкой области. "Старый" и его собрат "Норберт" начали действовать по классической схеме – один открыл дверь, а другой начал забрасывать подвал противопехотными осколочными ручными гранатами дистанционного действия РГД-5.

Через несколько секунд спецназовцы увидели в проеме двери автомат Калашникова, который нацеливался на бойцов. Они едва успели отпрыгнуть в сторону и начали в ответ стрелять из нарезного карабина DDM4.

DDM4 / Инфографика Единого рекрутингового центра ССО

Вместе с напарником "Норбертом" забросили две "эргедешки" и в конце закрепили "термиком" (термобарическая ручная граната РГТ-27 – 24 Канал). В замкнутом помещении – очень мощная штука. Поэтому в подвале стены почти сложились, все затихло. Нам туда и лезть уже смысла не было. Таким образом, мы свою работу выполнили. С минимальными потерями. А пограничники закрепились в селе,

– вспоминает боец "Старый".

РГТ-27 / Инфографика Единого рекрутингового центра ССО

План россиян, который потерпел крах

Конечно, бойцы ССО не раскрывают всех деталей этой операции. Однако самым красноречивым свидетельством о ней является перехваченный доклад одного из подразделений вражеской армии сразу же после ночного боя в Сотницком Казачке.

Докладываем, что рапорт товарища "Моздока" от 26.06.2024 о том, что весь населенный пункт Сотницкий Казачок находится под контролем вооруженных сил России, имеет заведомо ложную информацию. 9 рота теробороны "ДНР" вынуждена была выполнять в этом районе сдерживающие действия, из-за чего понесла большие потери личного состава. Однако тех, кто остался живым, сегодня, 11.07.2024, заставляют удерживать позиции в населенном пункте Сотницкий Казачок по приказу полковника Казанчакова,

– говорится в докладе.

Создать громкий прецедент россиянам не удалось. Остатки "теробороновцев" были уничтожены во время зачистки, в селе закрепились бойцы Госпогранслужбы.

Село Сотницкий Казачок находится вплотную к линии границы. Здесь также видим активность врага, однако ему не удается осуществить попытки зайти на нашу территорию, потому что действиями подразделений ГПСУ при поддержке более мощных средств подразделений ВСУ удается предотвращать эти попытки,

– заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко после освобождения села.

Боец 8-го полка ССО "Старый" говорит, что бои в Сотницком Казачке он запомнил навсегда, ведь подобного опыта у него раньше не было, прежде всего – в таком близком контакте с россиянами. Однако спецназовец не скрывает восторга от участия в такой операции.

Для меня эта история на Харьковщине произвела большое впечатление. Адреналин зашкаливал! Три литра воды после того выпил. Ведь раньше на таком расстоянии в боевом контакте с врагом сталкиваться не приходилось. Все больше работал на дальней дистанции – с винтовкой, минометом... А тут получилось метра полтора. Но ничего – справился! Вот где понадобилась выучка учебного центра! В том бою получил немалый опыт. ССО – это действительно особая школа. Слаженность в группе, которую мы отрабатывали на занятиях до автоматизма, – бесценная, помогает и спасать жизни, и выполнять задачи командования,

– отмечает "Старый".

Боец 8-го полка ССО / Фото, предоставленное 24 Каналу

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Если вы слышали о Сотницком Казачке и мониторите карту DeepState, то, вероятно, вы видели, что сейчас село снова обозначено как оккупированное. Дело в том, что российские ДРГ никуда не исчезли, они активны на всем пограничье – на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине.

После освобождения села россияне еще как минимум 3 раза заявляли о его повторном захвате, что не соответствовало действительности. Однако продолжались обстрелы, а также была информация о боях в октябре. 16 ноября снова появилась информация о якобы оккупации села и соответствующие отметки на карте DeepState, однако в Золочевской общине это опровергли. С тех пор о ситуации в Сотницком Казачке информации нет.

Однако можно сказать наверняка, что новые атаки россиян в направлении села после начала Курской операции информационно точно уже не достигали того эффекта, что в июле, когда враг создавал видимость того, что может захватить Харьковскую область.

Почти уничтоженное и безлюдное пограничное село на Харьковщине россияне в ноябре пытались подать как большую победу, хотя и вообще сомнительно, удалось ли врагу туда зайти. Однако историю Сотницкого Казачка россияне быстро убрали из пропагандистских методичек, поскольку они потерпели крах.

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