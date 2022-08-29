"Сотня" из соцсетей: как политики, бизнесмены и звезды пиарятся на войне

Деятельность некоторых политиков, бизнесменов и звезд, ставших "бойцами", вызывает больше смеха, чем негодование. Но это довольно опасное явление, потому что подрывает доверие и нивелирует работу тех, кто действительно вытягивает эту войну на себе. Поэтому ряженые "военные" и "волонтеры" должны быть разоблачены и общественно осуждены.

"Деньги есть, но не в деньгах дело сейчас, дело в резонансе". В этом телефонном разговоре нардеп Николай Тищенко, похоже, хлопнул то, что очень точно определяет линию поведения многих известных украинцев. Так, еще с февраля многие публичные лица бросились эксплуатировать образ войны: фотографии с оружием, милитари-look, новые благотворительные фонды "имени меня" вместо помощи тем, что уже есть, притворное волонтерство и другие составляющие тылового "войска".

Кира Рудик. Insta-хранительница

И хотя в последнее время нардепка от "Голоса" немного успокоила воинственный пыл, Кира Рудык остается главной инста-хранительницей Украины. Она сама себя называет защитницей, хотя службу ни в каких военных подразделениях не проходит. Нардепка просто любит инстаграммы и имеет доступ к приличному арсеналу оружия. Это вылилось в не менее 15 милитари-сообщений с оружием в разных форматах. С автоматом: босиком , в бизнес-центре , с косметикой , за рабочим столом , с котом , снова с котом , с Порошенко , Гончаренко и т.д. Вот, например, видео , на котором Кира Рудик заряжает автомат.

Гонка за хайпом наконец сыграла с Рудиком злую шутку. Во время операции по выводу защитников "Азовстали" из заблокированного комбината, нардепка в комментарии NYT "сливала" детали секретной операции и, вероятно, назвалась "участвующим в переговорах" лицом. Рудык был вынужден опровергать Офис Президента. Как написал тогда советник ОПУ Михаил Подоляк, такие неосторожные заявления вредят очень хрупкому переговорному процессу. Он высмеял ее фотосессию с автоматом и назвал "Джеймсом Бондом на минималках".

Директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко назвал попытку Рудык сыграть на болезненной теме "Азовстали" пиар-ходом, причем "недальновидным" и "тупым". "Все, что политика делала с начала войны, шло ей в огромный минус. И это при том, что она и так была "нулевой" до того. История с автоматом – это просто жесть", – комментировал эксперт.

В последнее время нардепка немного сбавила обороты с милитари-стилем. Впрочем, это произошло не потому, что она признала ошибки и даже не через десятки мемов в ответ на каждое новое сообщение с оружием. Просто посты стали собирать все меньше ругательств. "Рудик поняла, что аудитория привыкла к ее новому "военному" образу, поэтому дальнейшая публичная коммуникация уже проходила без автоматов Калашникова и гладкоствольного ружья", - пишет коммуникационник Алексей Гордеев.

Борислав Береза. Трускавецкое ТрО

Бывший нардеп Борислав Береза тоже охотно позирует в форму, с оружием и военным оборудованием. Например, с "Джавелином" , со "Старлинком" , селфи с танком и в казарме , фото с военнослужащими из освобожденного Ирпеня. Такие фотографии активно появлялись в марте-апреле. Периодически фото в форме Береза публикует до сих пор. 22 июля, например, сообщил , что заработал на фронте грыжу и некоторое время пробудет в госпитале.

Но еще 9 апреля Березу, к тому времени уже якобы защищавшему Украину в составе вооруженных формирований, работники военкомата встретили в Трускавце, чтобы вручить повестку. Нардеп отказался ее брать и даже устроил скандал . Основанием для отказа стал уже подписанный контракт с терробороной, но в какой именно бригаде проходит службу, нардеп так и не сказал. Он утверждает, что продолжает воевать. Возможно, где-то на Западе Украины, потому что много свободного времени на стирку формы, барбершопы, путешествия и посещение синагоги. С посещением синагоги все ок, вопрос – могут ли это позволить другие бойцы?

Евгений Червоненко. Защита польской границы

Червоненко – бывший нардеп и одиозный политик, известный пророссийским взглядам. 25 февраля написал пост о том, что остается "со своей страной", потому что "имеет 25 лет государственной выслуги, сделал все, чтобы на Майдане-2004 не пролилась кровь, всегда кричал правду".

Однако уже в мае Червоненко был замечен в Польше. До этого он устроил скандал на одной из АЗС в Прикарпатье, где его Audi за примерно 90 тысяч долларов заправили по разрешенному литражу, а не полный бак. Второй раз в Польше Червоненко застукали в июне. Он был на еще более дорогой Audi (около 109 тысяч долларов) и не отказался от бесплатного стартового пакета, который волонтеры раздавали украинским беженцам.

В фейсбуке Червоненко хвастается помощью, которую пострадавшим от войны украинцам якобы предоставляет служба спасения "Украинские ангелы". Эту службу Червоненко создал совместно с Виктором Балогой, когда он возглавлял тогдашнее МЧС. О ее деятельности с 2011 года не слышно ни слова. 16 июня Червоненко сфотографировали в винном магазине Goodwine: был одет в форму ВСУ.

Евгений Шевченко. Депутатский фронт

Пробить дно политического пиара суждено одиозному нардепу Шевченко, который пришел на заседание Верховной Рады в форме ВСУ, хотя не военнослужащий.

Более того, Шевченко выгнали из президентской фракции "Слуга народа" за поддержку режима лукашенко, который вместе с Россией ведет агрессивную войну против Украины. В ходе встречи с белорусским диктатором Шевченко рассказал ему, что треть украинцев "хотят видеть лукашенко своим президентом". Но где он выгуливает свой пиксель? Не на передовой и не близко к ней.

Александр Кохановский. В патруль на Lexus

К сожалению, среди фейковых "военнослужащих" и "волонтеров" есть не только политики, но и бизнесмены. Александр Кохановский – бывший киберспортсмен, соучредитель DreamTeam и DMarket. В интервью СМИ он активно делится, что находится в рядах ВСУ поначалу полномасштабного вторжения России. Был под Изюмом , а сейчас проходит военную подготовку на снайперах. "Здесь умереть можно каждый день. И нужно просто принять этот осознанный риск", – говорит Кохановский.

Похоже, он настолько "осознал" ту единственную поездку под Изюм, что неизвестно как комиссовался с ВСУ. "У нас есть дроны, спутниковые телефоны, умеем наводить арту. Наверное, можно сказать, что мы себя позиционируем как группу разведчиков", – говорит Александр. Неизвестно, что значит "позиционируем", когда ты в ВСУ, но и это не сделано.

Потому что по состоянию на июль 2022 года в интервью для блогера Антона Птушкина, Кохановский уже не в ВСУ. Теперь он находится в киевской полиции. Руководит подразделением "из 20 офицеров и 5 менеджеров".

По словам Александра, в полиции он занимается патрулированием Киева. На видео он "патрулирует" на кроссовере Lexus. Впрочем, таких элитных машин в парке полиции, конечно, нет. Как и отрядов из "менеджеров". Также журналистам не удалось проверить подлинность полицейского значка с номером 0165780, который есть на форме Александре. Если значок ненастоящий или Александр не имеет права его носить – это не милитари-look, а серьезное правонарушение.

И считать так есть все основания, потому что по крайней мере 8 июня и 10 июля Кохановского замечали в гражданском, наслаждался мирной жизнью: гулял по городу с шампанским и отдыхал в кафе. А 24 июля в 9:49 он выехал в польский город Хелм, пересек государственную границу в пункте пропуска "Ягодин".

Спрашивается, светская жизнь - это в рамках патрулирования Киева "под прикрытием"? Кто из настоящих военных ВСУ, полицейский или "позиционирующий себя как разведчик" был настолько далеко от передка, как Кохановский – в Нидерландах. Имеют ли защитники возможность уехать за границу в месяц? Нет, большинство из них не могут вырваться увидеть семью даже на несколько дней.

Антон Сватик. 500 мифических машин

Антон Сватик – основатель IT- проекта Fintech Development. Еще весной в эфире СМИ представители компании заявляли, что закупили и передали ВСУ 500 бронеавтомобилей. Однако по состоянию на конец июня, как сообщили в Минобороны, никакие автомобили от "благотворителей" так и не поступили, говорится в расследовании DOU.ua.

Кроме того, Сватик сообщал, что партнер и главный инвестор его компании – американский фонд "Наута Траст" – вроде бы согласился предоставить Украине финансовую помощь на сумму 10 миллиардов долларов. Однако журналисты так и не нашли подтверждения инвестирования такого фонда – как и сайта компании Fintech Development. По просьбе журналистов предоставить подтверждение закупки автомобилей Сватик положил трубку, сказав "Без комментариев".

Артисты и спортсмены. Война на луну

Некоторые из звезд шоубизнеса и большого спорта, которые в первые дни войны подписали контракты с ВСУ или терробороной, неожиданно снова стали гражданскими. Причем уже через пару месяцев после начала вторжения. Певец Макс Барских вступил на службу ВСУ в феврале, а уже в конце апреля в интервью сообщает , что находится во Львове, потому что ему "надо не забывать о музыке и записывать новые треки".

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк также пошел в терроборону в феврале, его подразделение действовало на Житомирском направлении. В мае в интервью он признался , что боевых задач не выполнял - немного помогал на дежурстве. В июле он уже рекламировал приложение для общения со звездами Goodzone .

Внезапно "закончился" контракт и у боксера Александра Усика. Он "прослужил" в киевской терробороне 2 месяца - уже в апреле объявил о возобновлении профессиональной боксерской карьеры. Вопрос не в том, что боксеры и певцы обязаны добровольцами служить. Не должны. Но для чего был этот пиар? Могут ли другие бойцы из подразделений Усика и Барских, где они якобы служили, позволить себе вернуться к довоенным делам, потому что там они "нужны"?

Специалист по политическому пиару и коммуникации Алексей Гордеев объясняет : желание публичных лиц прибегать к военным является примитивной манипуляцией общественным мнением.

Формула такова: поскольку военные — однозначно положительный образ и оружие являются их непременным атрибутом, достаточно сфотографироваться с автоматом или в военной форме, чтобы казаться аудитории положительным. В Украине этот прием должен перестать работать еще в 2015 году, но это произошло только сейчас. Фейковые "военные" и "волонтеры", как Червоненко, Кохановский или Барских, и их постановочные фото в выглаженной форме вызывают только гнев и вредят репутации, обесценивают подвиг наших защитников, а также играют на руку российской пропаганде.