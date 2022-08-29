"Гроші є, але не в грошах справа зараз, справа у резонансі". У тій телефонній розмові нардеп Микола Тищенко, схоже, ляпнув те, що дуже точно визначає лінію поведінки багатьох відомих українців. Так, ще з лютого багато публічних осіб кинулись експлуатувати образ війни: світлини зі зброєю, мілітарі-look, нові благодійні фонди "імені мене" замість допомоги тим, що вже є, удаване волонтерство та інші складові тилового "війська".

Кіра Рудик. Insta-берегиня

І хоча останнім часом нардепка від "Голосу" трохи вгамувала войовничий запал, Кіра Рудик залишається головною інста-берегинею України. Вона сама себе називає захисницею, хоча службу в жодних військових підрозділах не проходить. Нардепка просто любить інстаграм і має доступ до пристойного арсеналу зброї. Це вилилося у щонайменше 15 мілітарі-дописів зі зброєю у різних форматах. З автоматом: босоніж, у бізнес-центрі, з косметикою, за робочим столом, з котом, знову з котом, з Порошенко, Гончаренко тощо. Ось, наприклад, відео, на якому Кіра Рудик заряджає автомат.

Гонитва за хайпом врешті зіграла з Рудик злий жарт. Під час операції з виводу захисників "Азовсталі" з заблокованого комбінату, нардепка у коментарі NYT "злила" деталі секретної операції та, ймовірно, назвалася особою, що "бере участь в перемовинах". Слова Рудик був вимушений спростовувати Офіс Президента. Як написав тоді радник ОПУ Михайло Подоляк, такі необережні заяви шкодять дуже крихкому переговорному процесу. Він висміяв її фотосесії з автоматом і назвав "Джеймсом Бондом на мінімалках".

Директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко назвав спробу Рудик зіграти на болючій темі "Азовсталі" піар-ходом, при чому "недалекоглядним" і "тупим". "Все, що політикиня робила з початку війни, йшло їй у величезний мінус. І це при тому, що вона і так була "нульовою" до того. Історія з автоматом – це просто жесть", – коментував експерт.

Останнім часом нардепка трохи збавила оберти з мілітарі-стилем. Втім, це сталось не через те, що вона визнала помилки і навіть не через десятки мемів у відповідь на кожний новий допис зі зброєю. Просто пости стали збирати все менше лайків. "Рудик зрозуміла, що аудиторія звикла до її нового "військового" образу, то ж подальша публічна комунікація вже відбувалась без автоматів Калашникова та гладкоствольної рушниці", – пише комунікаційник Олексій Гордєєв.

Борислав Береза. Трускавецьке ТрО

Колишній нардеп Борислав Береза теж охоче позує в однострої, зі зброєю та військовим обладнанням. Наприклад, з "Джавеліном", зі "Старлінком", селфі з танком і в казармі, фото з військовослужбовцями зі звільненого Ірпеня. Такі фотографії активно з'являлися в березні-квітні. Періодично фото в формі Береза публікує досі. 22 липня, наприклад, повідомив, що заробив на фронті грижу і певний час пробуде в шпиталі.

Але ще 9 квітня Березу, який на той час вже нібито захищав Україну у складі збройних формувань, працівники військкомату зустріли в Трускавці, щоби вручити повістку. Нардеп відмовився її брати і навіть влаштував скандал. Підставою для відмови став начебто вже підписаний контракт з теробороною, але у якій саме бригаді проходить службу, нардеп так і не сказав. Він стверджує, що продовжує воювати. Можливо, десь на Заході України, бо має багато вільного часу на прання форми, барбершопи, подорожі та відвідування синагоги. З відвідуванням синагоги все ок, питання – чи можуть собі це дозволити інші бійці?

Євген Червоненко. Захист польського кордону

Червоненко – колишній нардеп та одіозний політик, відомий проросійськими поглядами. 25 лютого написав пост про те, що залишається "зі своєю країною", бо "має 25 років державної вислуги, зробив все, щоби на Майдані-2004 не пролилася кров, завжди кричав правду".

Однак вже у травні Червоненко був помічений у Польщі. До того він влаштував скандал на одній з АЗС на Прикарпатті, де його Audi за приблизно 90 тисяч доларів заправили за дозволеним літражем, а не повний бак. Вдруге в Польщі Червоненка застукали в червні. Він був на ще дорожчій Audi (близько 109 тисяч доларів) та не відмовився від безкоштовного стартового пакета, які волонтери роздавали українським біженцям.

У фейсбуці Червоненко вихваляється допомогою, яку постраждалим від війни українцям нібито надає служба порятунку "Українські янголи". Цю службу Червоненко створив спільно з Віктором Балогою, коли той очолював тодішнє МНС. Про її діяльність з 2011 року не чутно ані слова. 16 червня Червоненко сфотографували у винному магазині Goodwine: був одягнений у форму ЗСУ.

Євген Шевченко. Депутатський фронт

Пробити дно політичного піару судилося одіозному нардепу Шевченку, який прийшов на засідання Верховної Ради у формі ЗСУ, хоча не є військовослужбовцем.

Ба більше, Шевченка вигнали з президентської фракції "Слуга народу" за підтримку режиму лукашенка, який разом з Росією веде агресивну війну проти України. Під час зустрічі з білоруським диктатором Шевченко розповів йому, що третина українців "хочуть бачити лукашенка своїм президентом". Але де він вигулює свій піксель? Не на передовій і не близько до неї.

Олександр Кохановський. У патруль на Lexus

На жаль, серед фейкових "військовослужбовців" і "волонтерів" є не тільки політики, але й бізнесмени. Олександр Кохановський – колишній кіберспортсмен, співзасновник DreamTeam та DMarket. В інтерв'ю ЗМІ він активно ділиться, що перебуває в лавах ЗСУ спочатку повномасштабного вторгнення росії. Був під Ізюмом, а зараз проходить військову підготовку на снайпера. "Тут померти можна кожного дня. І потрібно просто прийняти цей усвідомлений ризик", – каже Кохановський.

Схоже, він настільки "усвідомив" ту єдину поїздку під Ізюм, що якось невідомо як комісувався з ЗСУ. "У нас є дрони, супутникові телефони, вміємо наводити арту. Мабуть, можна сказати, що ми себе позиціонуємо як гурт розвідників", – каже Олександр. Невідомо, що значить "позиціонуємо", коли ти в ЗСУ, але й це не зроблено.

Бо станом на липень 2022 в інтерв'ю для блогера Антона Птушкіна, Кохановський вже не в ЗСУ. Тепер він в київській поліції. Керує підрозділом "з 20 офіцерів та 5 менеджерів".

За словами Олександра, у поліції він займається патрулюванням Києва. На відео він "патрулює" на кросовері Lexus. Втім таких елітних машин у парку поліції, звісно, немає. Як і загонів із "менеджерів". Також журналістам не вдалось перевірити автентичність поліцейського значка з номером 0165780, що є на формі Олександрі. Якщо значок несправжній або Олександр не має права його носити – то це не мілітарі-look, а серйозне правопорушення.

І вважати так є всі підстави, бо принаймні 8 червня і 10 липня Кохановського помічали у цивільному, насолоджувався мирним життям: гуляв містом з шампанським та відпочивав у кафе. А 24 липня о 9:49 він виїхав до польського міста Хелм, перетнувши державний кордон у пункту пропуску "Ягодин".

Постає питання, світське життя – це у рамках патрулювання Києва "під прикриттям"? Хто зі справжніх військових ЗСУ, поліцейський або тих, хто "позиціонує себе як розвідник" був настільки далеко від передка, як Кохановський – у Нідерландах. Чи мають захисники можливість поїхати за кордон на місяць? Ні, більшість з них не може вирватись побачити сім'ю навіть на кілька днів.

Антон Сватик. 500 міфічних машин

Антон Сватик – засновник IT-проєкту Fintech Development. Ще навесні в ефірі ЗМІ представники компанії заявляли, що закупили і передали ЗСУ 500 бронеавтомобілів. Однак станом на кінець червня, як повідомили в Міноборони, жодні автомобілі від "благодійників" так і не надійшли, йдеться в розслідуванні DOU.ua.

Крім того, Сватик повідомляв, що партнер та головний інвестор його компанії – американський фонд "Наута Траст" – начебто погодився надати Україні фінансову допомогу на суму 10 мільярдів доларів. Однак журналісти, так і не знайшли підтвердження інвестування такого фонду – як і сайту компанії Fintech Development. На прохання журналістів надати підтвердження закупки автівок Сватик поклав трубку, сказавши "Без коментарів".

Артисти і спортсмени. Війна на місяць

Деякі з тих зірок шоубізнесу та великого спорту, які у перші дні війни підписали контракти з ЗСУ або теробороною, несподівано знову стали цивільними. Причому вже через пару місяців від початку вторгнення. Співак Макс Барських вступив на службу ЗСУ в лютому, а вже наприкінці квітня в інтерв'ю повідомляє, що перебуває у Львові, бо йому "треба не забувати про музику й записувати нові треки".

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк також пішов до тероборони у лютому, його підрозділ діяв на Житомирському напрямку. У травні в інтерв'ю він зізнався, що бойових завдань не виконував – трохи допомагав" на чергуванні. У липні він вже рекламував додаток для спілкування з зірками Goodzone.

Раптово "закінчився" контракт й у боксера Олександра Усика. Він "прослужив" у київській теробороні 2 місяці – вже у квітні оголосив про відновлення професійної боксерської кар'єри. Питання не в тому, що боксери та співаки зобов’язані добровольцями йти служити. Не зобов’язані. Але нащо був цей піар? Чи можуть інші бійці з підрозділів Усика та Барських, де вони нібито служили, дозволити собі повернутись до довоєнних справ, бо там вони "потрібніші"?

Фахівець з політичного піару та комунікації Олексій Гордєєв пояснює: бажання публічних осіб вдаватися дотичними до військових є примітивною маніпуляцією суспільною думкою.

Формула така: оскільки військові — однозначно позитивний образ і зброя є їхнім неодмінним атрибутом, достатньо сфотографуватися з автоматом чи у військовій формі, щоби теж здаватися аудиторії позитивним. В Україні цей прийом мав би перестати працювати ще у 2015 році, але це сталося тільки зараз. Фейкові "військові" та "волонтери", як от Червоненко, Кохановський чи Барських, та їх постановочні фото у випрасуваній формі викликають тільки гнів та шкодять репутації, знецінюють подвиг наших захисників, а також грають на руку російській пропаганді.