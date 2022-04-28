Сотрудница ЖКХ Петербурга саботировала вручение повесток: разносить их обязали дворников

В русском Санкт-Петербурге вынудили дворников разносить повестки военкоматов. Об этом стало известно, после того, как одна из работниц ЖКХ саботировала это "действо".

В России повестки могут вручать не все, а только представители военкоматов и местных администраций. Однако даже в их законодательстве ничего не указано по поводу таких полномочий у работников ЖКХ.

К теме В России отложили законопроект об изменениях призыва в армию

Предлагала говорить, что не сработал звонок

В обязанности главной героини этой истории Ульяны входит уборка подъездов, лифтов и дворов. Однако ее начальница участка попросила помочь в незаконном деле – разнести по квартирам повестки. Таких "писем счастья" из российского военкомата ей выдали несколько сотен.

Ульяна взяла эти повестки и часть из них выбросила. Также она сразу проконсультировалась с правозащитниками. К некоторым из получателей она все-таки пришла.

Я могу сказать, что мне не открыли дверь, но если меня будут проверять, скажите, что вас сегодня не было дома, у вас не работал звонок, вы спали беспробудным сном, чтобы меня тоже не подводить. Я просто опущу ее к вам в ящик, а оттуда ее могут "угнать",

– говорила женщина потенциальным призывникам.

Также она передала многим контакты горячей линии организации "Солдатские матери Петербурга". Эта организация помогает родственникам россиян, попавшим в плен или пострадавшим в армии России.

Россияне не хотят идти на смерть

У страны-агрессора возникли определенные проблемы с призывом. Ведь многие молодые люди уже знают, что их могут отправить на войну в Украину. Поэтому максимально пытаются избежать этого пути к бесславной гибели.

16 апреля в сети получила огласку запись парня, которому пришли вручать повестку. Молодой человек кричал через запертую дверь, что не пойдет на войну. Мол, его друг уже в больнице лежит без руки, а брат на кладбище.

Месяц назад – Россия начала "скрытую" мобилизацию: смотрите видео