Сотрудничал с россиянами во время оккупации: несовершеннолетнего в Киевской области подозревают в госизмене

В период временной оккупации села на территории Бучанского района Киевской области 17-летний житель добровольно перешел на сторону врага.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. По информации ведомства, молодой человек сотрудничал с военными России во время оккупации одного из сел.

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Подозреваемый передавал представителям России информацию о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи и тому подобное. За помощь врагу он получал материальное вознаграждение и привилегии от представителей вражеских войск.

Вместе с оккупантами грабил дом

Также следствие установило, что несовершеннолетний вместе с российскими военнослужащими проник в один из домов на территории села Бучанского района и похитил чужое имущество.

Подольская окружная прокуратура Киева уже сообщила о подозрении несовершеннолетнему жителю Киевщины в государственной измене и тайном похищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения. Досудебное расследование по данным фактам началось.

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