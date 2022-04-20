Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. За інформацією відомства, юнак співпрацював з військовими Росії під час окупації одного із сіл.

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Підозрюваний передавав представникам Росії інформацію про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі тощо. За допомогу ворогу він отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників ворожих військ.

Разом з окупантами грабував будинок

Також слідство встановило, що неповнолітній разом з російськими військовослужбовцями проник до одного з будинків на території села Бучанського району та викрав чуже майно.

Подільська окружна прокуратура Києва вже повідомила про підозру неповнолітньому мешканцю Київщини у державній зраді та таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану. Досудове розслідування за даними фактами розпочалось.

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