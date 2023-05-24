Украина начинает сотрудничество с Африканским Союзом: о чем договорился Кулеба во время визита
Источник:Министерство иностранных дел Украины
Дмитрий Кулеба в Эфиопии встретился с лидерами Африканского союза. Во время турне по континенту украинский министр налаживал системное сотрудничество со странами Африки.
Исторический визит состоялся в канун Дня Африки, который отмечается 25 мая. В Эфиопии Кулеба встретился с Председателем Африканского Союза, Президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и Председателем Комиссии Африканского Союза Муссой Факи Махаматом.
Смотрите также "Миротворческая миссия" и не только: для чего делегации стран Африки посетят Украину и Россию
Украинско-африканские отношения выходят на новый уровень
В столице Эфиопии Кулеба рассказал о стремлении Украины улучшить отношения со странами Африки. Министр отметил, что намеченный курс позволит создать новые взаимовыгодные возможности для наших государств, бизнеса и граждан. По словам Кулебы, первое в истории турне по Африканскому континенту и диалог Владимира Зеленского с лидерами дали старт ренессансу украинско-африканских отношений.
Сегодня Украина стремится нарастить сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, активно делится с лидерами Африки опытом украинской военной дипломатии и противодействия информационным угрозам.
Мой визит в штаб-квартиру Африканского Союза накануне Дня Африки - по-новому открыть Украину для Африки, а Африку - для Украины. Мы стремимся сделать наш диалог более системным и регулярным, чтобы Украина и страны Африки еще лучше понимали друг друга,
– заявил Кулеба.
Украинский министр привлек внимание к негативным последствиям агрессии России против Украины на ситуацию в Африке, среди которых:
- повышение цен на продукты питания;
- активизации деятельности ППК "Вагнера";
- падение социально-экономических характеристик.
Встреча Кулебы с лидерами Африканского союза / Фото МИД Украины
Кулеба подчеркнул, что сейчас критически важно объединить усилия стран, чтобы положить конец российской агрессии. Поэтому Украина и Африканский союз договорились перевести контакты на системную основу.
"Война России против Украины ощущается по всему миру, в частности, на Африканском континенте. Критически важно объединить усилия, чтобы положить конец российской агрессии на основе принципов Устава ООН и украинской Формулы мира", - подчеркнул министр.
Отдельно Кулеба и лидеры Африканского союза обсудили продовольственную безопасность. В период с декабря 2022 года по март 2023 года Украина отправила 6 кораблей с пшеницей в Сомали, Кению, Эфиопию и Йемен. В ближайшее время планируют отправить суда с агропродукцией и в другие страны Африки. В контексте продовольственной безопасности Кулеба призвал Африканский союз к действиям. По словам украинского министра, Россия не должна использовать продовольствие как оружие, поэтому побуждает страны Африки заявить о неприемлемости по ограничению работы зернового коридора.
Страны Африки планируют представить "мирный план"
Лидер Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что делегация стран Африки планирует встретиться с Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы презентовать собственный "мирный план" по окончании кровопролитной войны По словам президента ЮАР, лидер обеих стран уже согласился принять делегацию.
"Эта миротворческая миссия является вкладом в другие аналогичные миссии, направленные на то, чтобы закончить этот конфликт", – заявил Рамафоса.
Лидер ЮАР подчеркнул, что африканские страны предложили новую инициативу, чтобы помочь покончить с российской войной. По его словам, посредниками также станут Замбия, Сенегал, Конго, Уганда, Египет и Южная Африка.