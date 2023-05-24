Історичний візит відбувся напередодні Дня Африки, який відзначається 25 травня. В Ефіопії Кулеба зустрівся із Головою Африканського Союзу, Президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, та Головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом.

Дивіться також "Миротворча місія" і не тільки: для чого делегації країн Африки відвідають Україну та Росію

Українсько-африканські відносини виходять на новий рівень

В столиці Ефіопії Кулеба розповів про прагнення України покращити відносини з країнами Африки. Міністр наголосив, що намічений курс дозволить створити нові взаємовигідні можливості для наших держав, бізнесу та громадян. За словами Кулеби, перше в історії турне Африканським континентом та діалог Володимира Зеленського з лідерами дали старт ренесансу українсько-африканських відносин

Нині Україна прагне наростити співпрацю у сфері продовольчої безпеки, активно ділиться з лідерами Африки досвідом української воєнної дипломатії та протидії інформаційним загрозам.

Мій візит до штаб-квартири Африканського Союзу напередодні Дня Африки має на меті по-новому відкрити Україну для Африки, а Африку – для України. Ми прагнемо зробити наш діалог більш системним та регулярним, аби Україна та країни Африки іще краще розуміли один одного,

– заявив Кулеба.

Український міністр привернув увагу до негативних наслідків агресії Росії проти України на ситуацію в Африці, серед яких:

підвищення цін на продукти харчування;

активізації діяльності ПВК "Вагнера";

падіння соціально-економічних показників.

Зустріч Кулеби з лідерами Африканського союзу / Фото МЗС України

Кулеба підкреслив, що нині критично важливо об'єднати зусилля країн, аби покласти край російській агресії. Саме тому Україна та Африканський союз домовилися перевести контакти на системну основу.

"Війна Росії проти України відчувається по всьому світі, зокрема на Африканському континенті. Критично важливо об‘єднати зусилля, аби покласти край російській агресії на основі принципів Статуту ООН та української Формули миру", – підкреслив міністр.

Окремо Кулеба та лідери Африканського союзу обговорили продовольчу безпеку. У період від грудня 2022 року до березня 2023 Україна відправила 6 кораблів з пшеницею до Сомалі, Кенії, Ефіопії та Ємену. Найближчим часом планують відправити судна з агропродукцією і до інших країн Африки. У контексті продовольчої безпеки, Кулеба закликав Африканський союз до дій. За словами українського міністра, Росія не повинна використовувати продовольство як зброю, а тому спонукає країни Африки заявити про неприйнятність щодо обмеження роботи зернового коридору.

Країни Африки планують представити "мирний план"

Лідер Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що делегація країн Африки планує зустрітися з Володимиром Зеленським та російським диктатором Владіміром Путіним, аби презентувати власний "мирний план" щодо закінчення кровопролитної війни. За словами президента ПАР, лідер обох країн вже погодилися прийняти делегацію.

"Ця миротворча місія є внеском в інші аналогічні місії, спрямовані на те, щоб закінчити цей конфлікт", – заявив Рамафоса.

Лідер ПАР підкреслив, що африканські країни запропонували нову ініціативу, щоб допомогти покласти край російській війні. За його словами, посередниками також стануть Замбія, Сенегал, Республіка Конго, Уганда, Єгипет та Південна Африка.