Сотрудничает ли ГУР с партизанами на территории России: Буданов ответил

В разведке знают о работе партизан на территории России. Однако Украина не сотрудничает с ними по вопросам внутренних процессов страны-агрессорки.

Об этом в интервью заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он также подчеркнул, что борьба российских добровольцев на территории России – это внутренние вопросы страны-агрессора.

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Как Украина сотрудничает с российскими партизанами

В мае 2023 года один из сотрудников ГУР МО заявил, что ведомство имеет определенный уровень сотрудничества с российскими партизанами, действующими на территории страны-оккупанта. Однако Буданов подчеркнул, что разведка не причастна к внутренним процессам, происходящим у врага.

Поскольку мы являемся специальной службой, мы знакомы со многими организациями по всему миру. Но борьба российских добровольцев против российского режима на территории России – это исключительно внутреннее дело.

– акцентировал Буданов.

По его словам, Украина знает о работе российских партизан, но никак не помогает им. Вместе с тем Буданов заявил, что некоторое сотрудничество с ними все же есть. Но он подчеркнул, что оно не выходит за рамки помощи в защите украинских территорий от захватчиков.

"Все, что они делают за пределами Украины в России, не наше дело", – в очередной раз подчеркнул Буданов.

Верит ли Буданов в деоккупацию всех территорий

В недавнем интервью Буданов в очередной раз заверил, что его позиция по освобождению всех территорий от оккупантов в 2023 году остается неизменной. Он уверен, что до конца года ВСУ выйдут на границы 1991 года.

Буданов подчеркнул, что военное руководство делает все для того, чтобы до конца 2023 года достичь поставленных целей. Однако в таких вопросах "лишь Бог может давать гарантии".

"Наша позиция неизменна в том, что мы все равно выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год", – заявил глава ГУР МО.