Про це в інтерв'ю заявив голова ГУР МО Кирило Буданов. Він також наголосив, що боротьба російських добровольців на території Росії – це внутрішні питання країни-агресорки.

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Як Україна співпрацює з російськими партизанами

У травні 2023 року один зі співробітників ГУР МО заявив, що відомство має певний рівень співпраці з російськими партизанами, які діють на території країни-окупанта. Проте Буданов наголосив, що розвідка не причетна до внутрішніх процесів, які відбуваються у ворога.

Оскільки ми є спеціальною службою, ми знайомі з багатьма організаціями по всьому світу. Але боротьба російських добровольців проти російського режиму на території Росії – це виключно внутрішня справа,

– акцентував Буданов.

За його словами, Україна знає про роботу російських партизанів, проте ніяк не допомагає їм. Разом з тим, Буданов заявив, що деяка співпраця з ними все ж є. Але він підкреслив, що вона не виходить за межі допомоги у захисті українських територій від загарбників.

"Все, що вони роблять за межами України в Росії, не наша справа", – вкотре наголосив Буданов.

Чи вірить Буданов в деокупацію усіх територій

В нещодавньому інтерв'ю Буданов вкотре запевнив, що його позиція щодо звільнення усіх територій від окупантів у 2023 році залишається незмінною. Він впевнений, що до кінця року ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року.

Буданов наголосив, що військове керівництво робить усе для того, аби до кінця 2023 року досягнути поставленої мети. Проте у таких питаннях "лише Бог може давати гарантії".

"Наша позиція незмінна в тому, що ми все одно вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік", – заявив голова ГУР МО.