Під час одного з нещодавніх інтерв'ю журналіст запитав у Буданова, чи той досі вірить у деокупацію українських територій у цьому році. Глава ГУР запевнив його, що позиція України залишається незмінною.

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Чи вірить Буданов у деокупацію територій у 2023 році

Наша позиція незмінна в тому, що ми все одно вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік,

– підкреслив Буданов.

На уточнювальне запитання журналіста, чи це станеться саме цього року, керівник розвідки відповів, що військове керівництво зробить все для того, аби виконати план.

Однак Буданов додав, що у таких питаннях "тільки Бог може дати гарантії".

Ми ж додамо, що наші воїни щодня наближають перемогу України, знищуючи ворога та просуваючись вглиб фронту.

Просування ЗСУ: головне

Речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що наші захисники наполегливо рухаються до звільнення Мелітополя та Бердянська, що в Запорізькій області.

Як наголосив спікер, ЗСУ мали частковий успіх на таких напрямках:

Левадне – Приютне;

Мала Токмачка – Очеретувате,

Привілля – Залізнянське.

Також наші воїни продовжують тиснути на загарбника на флангах поблизу Бахмута в Донецькій області.

Крім того, Валерій Залужний підмітив, що Сили оборони України змогли перехопити стратегічну ініціативу на фронті і просуваються вперед.