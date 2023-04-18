Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что Китаю выгодно, чтобы Россия оставалась ослабленной санкциями страной, готовой поставлять свои недра за бесценок.

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Китаю нужна бедная, но цельная Россия

При этом Китаю не выгоден распад России. Они хотят использовать страну-агрессора как сырьевой придаток с бедным населением и коррумпированными чиновниками.

"Когда кучка коррумпированных чиновников будут решать кому продавать российские недра, для кого открывать свои рынки, такая Россия выгодна Китаю. Еще один важный момент – Россия должна яростно ненавидеть Запад и США, но в то же время не угрожать миру ядерным оружием", – подчеркнул Тизенгаузен.

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По его словам, Китай может использовать историю с возможным размещением ядерного оружия в Беларуси в свою пользу, нажав на Россию и заставив отказаться от этой идеи, чтобы показать себя миру в хорошем свете.

Китай продает оружие в Африку

Тизенгаузен рассказал, что Пекин стремится к тому, чтобы война продолжалась еще какое-то время, ведь это сделает Россию сильно зависимой от Китая. Если война завершится в ближайшее время, в России может начаться неконтролируемый процесс внутренней трансформации.

Также он выразил сомнение, что Китай рано или поздно решится на прямые поставки вооружения России. Они могут поставлять отдельные компоненты, такие как микрочипы, но оружие – нет.

"Китай не снабжает России оружием, но поставляет его странам Африки. Россия может воспользоваться коррумпированностью многих африканских диктаторов и получить это оружие. В таком случае Китай заявит, что это не их ответственность", – добавил политтехнолог.

Сотрудничество Китая и России