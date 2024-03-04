У Китая хитрый расчет: о чем свидетельствует его стратегия отношений с Россией

Китай старается не ввязаться в прямое противостояние с Западом, чтобы не получить вторичные санкции. Однако Пекин не отказался от своей стратегии – вывести Китай на первые позиции к 2049 году, к столетию Компартии.

Об этом 24 Каналу сказал дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко. Он объяснил, что сейчас хочет Китай и кем является для России.

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Китай хочет стать абсолютным лидером

В КНР сейчас рецессия и, если Пекин еще получит удар по финансовой системе, то это еще больше подорвет социально-политическую стабильность и влияние Коммунистической партии внутри страны. Поэтому не в интересах Китая налаживать активное сотрудничество с Россией.

Рецессия – термин макроэкономики, фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.

В то же время несмотря на временные экономические проблемы, китайцы укрепляют внутренний контроль, более агрессивно заявляют о возможности возвращения Тайваня.

Идея заключается в том, чтобы Китай стал лидером в новой глобальной экономике, но для этого надо разрушить старую систему, где лидируют Соединенные Штаты Америки,

– отметил Осипенко.

Высказывания России о многополярном мире и подрыв лидирующих позиций Соединенных Штатов Америки совпадает со стратегией Китая на его лидерство. Поэтому КНР спокойно смотрит на то, что делает Россия, ведь Москва разрушает старый порядок, расчищая дорогу для лидерства Пекина.

Для Китая выгоднее сотрудничество с Западом

Китаю надо объяснять, что Россия – это империя, которая падает. Итак, от сотрудничества с Западом Пекин получит больше, чем от сотрудничества с Москвой. Прежде всего страна-агрессор ненадежный союзник. Кроме того, торговля с Россией это 240 миллиардов, а торговля с Западом более триллиона.

Китаю невыгодно ссориться с Западом, где есть основные рынки сбыта для промышленной базы, которую он строил, делая реформы внутри страны, и, модернизируя свою экономику. Если не будет рынков сбыта в Соединенных Штатах и Европе, то тогда придется закрывать предприятия. В таком случае Пекину не удастся реализовать стратегические планы,

– сказал дипломат.

К слову, Украина также обеспечивает продовольственную безопасность Китая. Пекин получил все советские технологии в большей степени от Киева. У нас есть Декларация о стратегическом сотрудничестве от 2011 года, Договор о дружбе сотрудничество от 2013 года.

Вскоре должен состояться саммит по обсуждению украинской формулы мира на уровне лидеров государств. По мнению эксперта-международника, китайский лидер Си Цзиньпинь вряд ли примет участие в этом мероприятии, ведь Пекин имеет свой "мирный план" из 12 шагов.

В Китае считают, что формула мира Зеленского разработана Западом. Если Китай поддержит ее, то будет считать, что подчинился мнению Запада. Однако риторика Китая очень гибкая, а значит, может измениться,

– заметил Осипенко.

Не исключено, что в китайском "мирном плане" могут появиться дополнительные пункты, в которых, например, речь пойдет о выводе российских войск и ответственности за военные преступления России.

Как Китай способствует миру

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй 2 марта начал турне, во время которого должен посетить штаб-квартиру Европейского Союза, Польшу, Украину, Германию, Францию и Россию.

В китайском МИД заявили, что Пекин не отказывался от своих усилий способствовать миру и никогда не прекращал способствовать переговорам.

В то же время пока Пекин пытается способствовать миру, российские войска отработали сценарий вторжения в Китай. На днях произошла утечка информации из военных файлов. В них говорится о том, что Россия провела тренировку применения тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с "великой мировой державой".