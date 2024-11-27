Это делалось ежедневно: почему Россия сейчас полностью зависима от Китая

Западные СМИ пишут, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может договориться с Владимиром Путиным, если кремлевский диктатор пообещает иметь меньшие контакты с Китаем или вообще их разорвет. Однако это невозможный сценарий.

Дело в том, что уровень зависимости России от Пекина сегодня огромный. Это 24 Каналу отметил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

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Можно ожидать только отказ

Петр Кульпа отметил, что если бы Трамп хотел компенсировать зависимость России от Китая, то нужно было бы выделять на это триллионы долларов. Однако это не нужно и Путину, потому что республиканец не имеет, что предложить ему.

Все, что можно ожидать – это отказ. Сегодня Россия зависит от Китая. С 2014 года, а особенно во время полномасштабного вторжения, Пекин ежедневно использовал это, чтобы увеличивать зависимость России от себя, чтобы все технологическое продавать им дорого, а ресурсы брать дешево. И ослаблять их так, чтобы в случае поворота это тоже ничего не меняло,

– объяснил он.

Проблема России сегодня в том, что она слабая. Но, с другой стороны, слабость страны-агрессора вызывает беспокойство у США. Потому что распад России – это те же процессы, против которых они выступали, когда разваливался Советский Союз, однако они не могли ничего с этим сделать.