Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, прокомментировав информацию от Белого дома. Там сообщали, что Северная Корея уже предоставила России более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов.
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Что может попросить КНДР в ответ
Как подчеркнул Коваленко, пока непонятно, что вообще КНДР может перевозиться в контейнерах. Сомнительно, что туда получится запихнуть танк или массивную артиллерию. Хотя минометы перевозить реально.
12-футовый морской контейнер вряд ли удовлетворит потребность России в количестве выстрелов в сутки. Но ситуативное решение возможно. Международные партнеры должны привлекать внимание к этой поставке,
– заметил Коваленко.
Все зависит также от того, что находится в этих контейнерах. Если там патроны к стрелковому оружию – то их действительно может быть миллион штук. Если артиллерийские 152-миллиметровые боеприпасы – то объемы уже не столь значительны.
Конкретизировать сложно. Тысячи контейнеров. Если говорим об артиллерии, то это где-то 100 тысяч выстрелов. Но это исключительно предположение. Этого хватит оккупантам на 11 – 12 дней ведения огня в нынешнем темпе. Поэтому вряд ли это их спасет,
– отметил Коваленко.
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Конечно, Северная Корея не будет просто так помогать России. Скорее всего, в ответ они будут просить валюту. Или другие финансовые ресурсы – драгоценные металлы вроде золота. Еще один возможный элемент – технологии.
Сотрудничество КНДР и России: коротко
- После начала полномасштабного вторжения России стало гораздо труднее искать союзников на международной арене. Поэтому они теперь "братаются" с Северной Кореей.
- В сентябре главарь КНДР Ким Чен Ин прибыл в Россию. Тогда было предположение, что Россия хочет военной помощи от Северной Кореи.
- Недавно издание Reuters сообщало, что в период с 7 сентября по 1 октября КНДР отправила в Россию тысячу контейнеров с военным оборудованием. В Белом доме озабочены из-за этой информации.