Точно не друзья: что происходит между Россией, Китаем и КНДР

Сотрудничество России со странами Дальнего Востока значительно разрослось во время большой войны против Украины. Однако есть долгая история сложных отношений у Северной Кореи, Китая и России.

Китай, например, всегда довольно осторожно относился как к России, так и к КНДР. А Москве даже выгодны распри между ее союзниками. Разобраться в непростых отношениях этих трех стран, 24 Каналу помог кореевед Леонид Петров.

Смотрите также Бамбуковые агенты: что такое дипломатия панд, как Китай их использует и почему это важно

Как Китай и Россия поддерживают КНДР

Россия и Северная Корея серьезно нарастили военное сотрудничество за последний год. КНДР начала все чаще фигурировать в СМИ как один из важнейших стратегических партнеров России. Однако в этих, казалось бы, двусторонних отношениях есть еще одна важная сторона – Китай.

Исторически Северная Корея пользовалась поддержкой Пекина и Москвы, одновременно пытаясь выдерживать дистанцию. Хотя КНДР не просуществовала бы и дня без помощи от Китая и СССР. Сейчас отношения Китая и КНДР не простые. Есть большое недоверие между ними. Периодически их отношения становятся теплее, а периодически охлаждаются до низких температур,

– отметил Леонид Петров.

Неприязнь стран иногда переходит и в дипломатическую плоскость. Так, ранее на Совбезе ООН Китай и Россия поддержали санкции против Северной Кореи. Это произошло после того, как КНДР взорвала 6 термоядерных бомб. И Китай, и Россия испугались, что целый дальневосточный район может оказаться под угрозой радиоактивного загрязнения.

Однако теперь эти санкции с Северной Кореи пытаются снять.

"Сейчас Северная Корея получает от Китая все необходимое. 95% импорта в КНДР поступает как раз от КНДР. А вот с Россией идет минимальная торговля. Китаю выгодно иметь такое "буферное государство", ведь это образование все же является дружественным, а также является пространством между ориентированной на США Южной Кореей. То есть американские войска не приблизятся к Китаю, пока КНДР будет существовать", – объяснил кореевед.

Поэтому Северная Корея фактически шантажирует Пекин своим выгодным геополитическим положением. Мол, если их режим перестанет существовать, войска США окажутся у вас на границах. Поэтому Китай все же поддерживает КНДР.

Путину выгодно напряжение

Непростыми на самом деле являются и отношения КНДР с Россией. Впервые Владимир Путин приехал в Северную Корею в 2000 году, и вернулся туда аж в 2024, пытаясь наладить связи с КНДР на фоне сложного положения в войне с Украиной.

Путин показывает, какую важную роль играет Северная Корея в геополитических расчетах Москвы на Дальнем Востоке. У Китая и Тайваня сейчас обостряется ситуация, так же как и у Северной и Южной Кореи. Путину это выгодно. Чем сложнее будут отношения в треугольнике Москва – Пекин – Пхеньян, тем проще Путину будет "ловить рыбу" в этой мутной воде,

– отметил Петров.

Мир уже давно наблюдает за обострениями на Дальнем Востоке, ведь если Китай начнет войну против Тайваня или Северная Корея – против Южной, это может иметь серьезные геополитические последствия. Без вмешательства США, возможно, и военного, не обойдется.

Обратите внимание! Леонид Петров также рассказал о тесном сотрудничестве и секретном договоре между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Какую роль в нем играют северокорейские военные, вы можете узнать по ссылке.

"Си Цзиньпин с одной стороны пытается поддерживать дружеские отношения с Россией, а с другой стороны старается не провоцировать ни США, ни европейские страны, чтобы его не обвинили в прямой военной помощи России", – добавил кореевед.

Поэтому Пекин выступает с собственными мирными инициативами по завершению войны в Украине, хотя они и не имеют особого практического смысла. И все же Китай пытается балансировать и демонстрировать нейтральность, чтобы не потерять свою долю в мировых экспортных цепочках.