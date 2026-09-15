Ким Чен Ын заверил Путина в "непоколебимой поддержке" и расширении сотрудничества с Россией

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о намерении расширить и углубить совместную работу с Россией. Также он выразил уверенность в ее победе в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA.

Что сказал Ким в поддержку Путина?

В своем письме глава Пхеньяна подчеркнул твердое намерение всесторонне расширять сотрудничество с Москвой. По его словам, это взаимодействие основано на дружбе, взаимопомощи и союзнических отношениях между двумя странами.

Ким Чен Ын отдельно подчеркнул, что уверен в победе России в так называемой "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости", имея в виду полномасштабную агрессию против Украины. Он также выразил "непоколебимую поддержку" российскому президенту и народу России.

Публикация таких заявлений происходит на фоне существенного углубления военно-политических связей между двумя режимами. В 2024 году Северная Корея направила свои войска для участия в боевых действиях на стороне российских оккупационных сил в Украине, а также подписала с Москвой договор о взаимной обороне.

Кроме того, северокорейский лидер направил аналогичное послание главе КНР Си Цзиньпину. В письме в Пекин Ким Чен Ын заявил о готовности развивать традиционную дружбу и продвигать общее социалистическое дело.

Оба обращения стали ответом на поздравительные письма от лидеров России и Китая, направленные 9 сентября по случаю 78-й годовщины основания КНДР.

Напомним, Ким Чен Ын во время торжеств по случаю 78-й годовщины основания КНДР выразил благодарность командирам и военнослужащим, выполняющим задачи за пределами Северной Кореи. Вероятно, речь идет, в частности, о северокорейских военных, привлеченных Россией к войне против Украины.

К слову, по данным украинской разведки, в России находится около 8,6 тысячи военных КНДР, сформированных в четыре бригады в составе группировки "Север". Кроме того, Владимир Зеленский заявлял о планах России привлечь еще около 30 тысяч северокорейских военных. Пхеньян также поставляет Москве баллистические ракеты KN-23 и KN-24 и развертывает в России ракетное подразделение.