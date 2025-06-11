Буданов рассказал, как сотрудничество России и Северной Кореи меняет стратегический баланс в Восточной Азии

Сотрудничество двух диктатур – России и Северной Кореи – уже приводит к изменению стратегического баланса в Восточной Азии.

Об этом в интервью изданию The war zone рассказал начальник Главного управления разведки МОУ генерал Кирилл Буданов, пишет 24 Канал.

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К чему приведет такое сотрудничество

По словам главы ГУР, Северная Корея, благодаря полученным технологиям и уникальному опыту России, значительно увеличивает свои возможности по ведению агрессивной войны. В частности, в области массового производства ударных беспилотников.

Также развивает ядерную компоненту, включая возможные носители ядерного оружия – стратегических ракет и подводных атомных лодок. Зато предоставляет России живую силу для продолжения агрессии против Украины, несколько устаревшую, но вполне эффективную военную технику, а также дешевые производственные мощности.

Как конкретный пример такого сотрудничества Буданов вспомнил развитие технологии производства северокорейских ракет КН-23, с помощью которых сейчас обстреливают украинские города.

По его словам первая партия ракет КН-23, которую Северная Корея поставила России, была крайне несовершенной. Согласно отчету украинской прокуратуры, около половины из них не только отклонялись от траектории, но и взрывались в воздухе. С тех пор они были значительно усовершенствованы именно благодаря российской помощи.

Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов. Также идет модернизация авиационных средств поражения – дальнобойных ракет класса "воздух-воздух". Специфические технологии на подводных лодках. К сожалению, также баллистические ракеты, которые являются носителями ядерной полезной нагрузки,

– отметил глава ГУР.

Главный разведчик объяснил, что Северная Корея предоставляет России довольно широкий ассортимент вооружения. В частности, 122-мм гаубицы Д-74 и несколько вариантов систем РСЗО калибров 107 миллиметров и 240 миллиметров РСЗО. Также 170 миллиметровые самоходные артиллерийские пушки M1989 (Коксан).

Зато Северная Корея с помощью России уже начинает производство новых систем вооружений, которые стали переломными в текущей войне.

"Существуют договоренности о начале создания мощностей по производству беспилотных летательных аппаратов типа "Гарпия" и "Герань" на территории Северной Кореи. Это, безусловно, приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей", – отметил Кирилл Буданов.