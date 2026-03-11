Советы для Ирана вышли на новый уровень: СМИ пишут о конкретных тактических указаниях Москвы

Россия предоставляет Ирану тактическую поддержку в использовании беспилотников для атак на цели США и страны Персидского залива. Речь идет о помощи в планировании ударов, использовании "Шахедов" и усилении противовоздушной обороны Ирана.

Об этом изданию CNN сообщил источник в западной разведке.

Как Россия помогает Ирану?

Представитель западной разведки сообщил, что Россия передает Ирану опыт использования ударных дронов, который получила в войне против Украины. Он добавил, что сейчас Иран с помощью Путина атакует цели США на Ближнем Востоке и страны Персидского залива.

Иранские беспилотники типа "Шахеды", которые Россия массово производит для войны в Украине, успешно прорвали противовоздушную оборону стран Персидского залива. Если раньше обмен разведывательной информацией между Тегераном и Москвой считался общей помощью в выборе целей, то теперь Россия предоставляет Ирану конкретные тактические советы, что чиновник считает новым уровнем поддержки.

То, что было более общей поддержкой, сейчас вызывает больше беспокойства, включая стратегии нацеливания на беспилотные летательные аппараты (БпЛА), которые Россия использовала в Украине,

– сказал чиновник.

В то же время он не назвал точные детали этой поддержки, но заметил, что Москва применяла "Шахеды" против Украины волнами, при этом несколько дронов летали вместе и меняли курс, чтобы избежать ПВО.

Чиновник сообщил, что ситуация в Персидском заливе вызывает серьезное беспокойство из-за использования Ираном мин в Ормузском проливе, а также из-за проведения атак морскими беспилотниками и небольшими судами на ударные группы американских авианосцев.

Напомним, что в начале войны США и Израиля против Ирана, Тегеран заявлял, что поразил американский авианосец "Авраам Линкольн", хотя в США такую информацию отрицали и добавили, что ни одна иранская ракета не достигла своей цели.

Также западный чиновник заявил, что его беспокоит поддержка Ирана со стороны Китая, но деталей этой помощи не раскрыл.

Что об этом говорят в Киеве?