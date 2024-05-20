Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что мы не должны тешить себя иллюзиями, что Китай сидит и вынашивает план как бы путинский режим потерпел поражение.

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Как Китай становится экономической опорой России

Китай и Россия, возможно, не братья близнецы, но близкие родственники по степени построения тирании, авторитарных режимов и тому подобное. В КНР жесткая практически тоталитарная власть одной партии, которая ее удерживает с середины прошлого века.

Сейчас Пекин точно не заинтересован в демократической России. В этом смысле Си Цзиньпин будет искать все допустимые для него возможные способы помощи Путину. Китай будет делать напрямую или через третьи страны все то, что не должно приводить к тяжелым последствиям для его экономики, политического курса, не вызывает серьезных осложнений во взаимоотношениях с миром.

Возможно, это не будут прямые военные поставки, но точно Китай становится экономической опорой России. Конечно, на этом фоне Путин выглядит жалко на этом фоне,

– сказал Гудков.

Очевидно, что военный преступник Путин рассчитывал на другие результаты визита в Китай. По словам российского оппозиционера, у России нет триумфов по поводу "успешного и прорывного" визита. Если бы были заметны существенные изменения, то о них сейчас бы отовсюду трубила российская пропаганда.

"Я думаю, что визит имеет, мягко говоря, скромные успехи, но Китай все равно объективно считает Путина своим союзником. Это мы изменить не сможем, пока не изменится сам Китай", – добавил Гудков.

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