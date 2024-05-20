Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що ми не повинні тішити себе ілюзіями, що Китай сидить й виношує план як би путінський режим зазнав поразки.

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Як Китай стає економічною опорою Росії

Китай та Росія, можливо, не брати близнюки, але близькі родичі за ступенем побудови тиранії, авторитарних режимів тощо. У КНР жорстка практично тоталітарна влада однієї партії, яка її утримує із середини минулого століття.

Наразі Пекін точно не зацікавлений у демократичній Росії. У цьому сенсі Сі Цзіньпін шукатиме всі допустимі для нього можливі способи допомоги Путіну. Китай робитиме напряму або через треті країни все те, що не має призводити до важких наслідків для його економіки, політичного курсу, не викликає серйозних ускладнень у взаєминах зі світом.

Можливо, це не будуть прямі військові поставки, але точно Китай стає економічною опорою Росії. Звісно, на цьому фоні Путін виглядає жалюгідно,

– мовив Гудков.

Очевидно, що воєнний злочинець Путін розраховував на інші результати візиту до Китаю. За словами російського опозиціонера, у Росії немає тріумфів з приводу "успішного та проривного" візиту. Якби були помітні суттєві зміни, то про них зараз би звідусіль трубила російська пропаганда.

"Я думаю, що візит має, м'яко кажучи, скромні успіхи, але Китай однаково об'єктивно вважає Путіна своїм союзником. Це ми змінити не зможемо, поки не зміниться сам Китай", – додав Гудков.

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