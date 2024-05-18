Эти успешные атаки пришлись на время визита Владимира Путина в Китай и могли испортить диктору переговоры. Таким мнением с 24 Каналом поделились военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Россияне не долго злорадствовали

Стоит также вспомнить о серьезных разрушениях подстанции в Севастополе 17 мая. Ее ремонтировали более суток. Хотя гауляйтер Крыма врал якобы туда попал только один осколок. При этом без света остались два крупных города на полуострове. Интересно, что это произошло почти сразу после того, как аварийные отключения начались в Украине.

По словам политтехнолога, тогда россияне сразу начали злорадствовать, что украинцы сидят без электроэнергии. Впрочем вскоре они почувствовали это на себе. Поэтому злорадствовали не долго.

Сейчас россияне разве что могут радоваться, что по Украине также прилетает. Это вывод войны Путина. Не то, что Россия куда-то продвинулась, а радость от того, что сирены звучат не только у них, но и в Украине,

– добавил Борис Тизенгаузен.

Чем отличился визит Путина в Китай

Всегда интересно читать, как подают такие встречи китайские информагентства. В этом случае они написали все очень пафосно и красиво. Но интересно было узнать, что всех, кто прибыл в Пекин сразу разделили на касты и раздали соответствующие значки. Даже из этого видно, какое на самом деле отношение было к российской делегации.

Те, кто с золотыми значками могут садиться за стол, с серебряными – сбоку, а все остальные в автобусе с прессой,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Поэтому не стоит недооценивать эту встречу, хотя и ощутимых побед от нее Путин не получил. Его идею со строительством крупнейшего газопровода "Сила Сибири-2" так никто и не развил. У диктатора серьезные проблемы на этом рынке, "Газпром" терпит убытки, а запускать "Силу Сибири" Си Цзиньпин не спешит.

"Мне кажется, главная тема их разговора – как помочь друг другу обходить санкции. Это ключевой вопрос", – подчеркнул Тизенгаузен.

Кому более выгодна встреча в Китае

Александр Мусиенко согласился, что в разговоре между Си Цзиньпин и Путиным экономическая тема была ключевой. Ведь стоит понимать, что Китай не прекратит поставлять России товары. Ведущие СМИ также подтвердили, что сотрудничество сторон продолжится, вероятно, они даже совместно готовятся продолжать войну.

Еще один важный момент заключается в том, как российская пропаганда подала эту встречу. В пресс-релизах прежде всего говорилось о том, что Россия поддержала и поблагодарила Китай за предложения по урегулированию "кризиса" в Украине. Странно, что они не написали о так называемом "сво".

А следующим пунктом упомянули то, что Китай соглашается с тем, что ни одна из сторон, намекая на НАТО, не может поддерживать войну, поставляя оружие в Украину,

– отметил Александр Мусиенко.

Также Путин заявил, что его устраивает "мирный план" Пекина. Это нужно оккупантам, чтобы иметь хоть какую-то альтернативу перед Глобальным саммитом мира, который состоится 15 – 16 июня в Швейцарии. Они покажут, что их якобы поддерживает Китай, который является серьезным игроком на политической арене.

Китай продолжит поддерживать Россию

Сейчас давление, которое идет из Вашингтона, еще не заставило Си Цзиньпина изменить свою позицию по поддержке России. Вероятно, он будет со страной-агрессором до тех пор, пока не станет понятно, что фронт закрепился на определенной линии.

То есть, чтобы и Россия не победила и не вышла из зависимости Китая, и чтобы Запад не смог объявить о победе,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

"Ось зла или "клуб диктаторов" – называйте как угодно – они прекрасно понимают, что в одиночку их просто уничтожат. Си никогда не бросит Путина. Если бы Россия была сама, или Китай присоединился к санкциям, то российской экономике сразу наступил бы конец", – добавил Тизенгаузен.

То же касается КНДР, Ирана, которые бы не выжили без помощи России. Эти страны это прекрасно понимают. Поэтому вряд ли Китай откажется от сотрудничества со страной-агрессором, от которой может получить немало экономических выгод.

Встреча Путина и Си Цзиньпина: главное