Лидер Северной Кореи ответил на поздравления российского диктатора. Об этом сообщает государственное информационное агентство KCNA.

Что произошло в Северной Корее?

В КНДР состоялась церемония празднования 81-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне. В ходе мероприятия Ким Чен Ын подтвердил беспрецедентное военное сближение Пхеньяна с Москвой.

Ранее Путин поздравил своего нового союзника с праздником и направил ему письмо. В нем российский диктатор заявил, что связь между странами возникла, когда советские солдаты воевали против Японии. Также он выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться во всех секторах.

Северокорейский диктатор ответил на поздравительное обращение главы Кремля. В своем письме он выразил надежду на развитие сотрудничества, которое продолжает историю совместной борьбы обеих стран. Он поблагодарил Путина за то, как много тот сделал для российско-северокорейских отношений.

В подтверждение дружеских намерений в северокорейский порт Вонсан с визитом прибыл российский корабль "Паллада". Экипаж торжественно встретили местные чиновники и сотрудники посольства России.

Какие актуальные новости из Северной Кореи?

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал Северную Корею сесть за стол переговоров и официально завершить войну между двумя странами. Сеул также готов обсудить меры по снижению напряженности на границе и сдерживанию ядерной программы Пхеньяна.

Однако ранее Северная Корея уже отвергала инициативы по возобновлению диалога. Пхеньян, в частности, критиковал военное сотрудничество Сеула с США и совместные учения двух стран.

Также в последнее время военное сотрудничество между Россией и КНДР усилилось. В ночь на 30 июля Москва впервые с 2025 года запустила северокорейскую ракету КН-23 в направлении Днепропетровской области.

По данным украинских чиновников, недавно Пхеньян передал Москве не менее 40 ракет.