Иран и Россия поставляют друг другу то, что им необходимо, а именно военную помощь. Однако военный обозреватель из Израиля Давид Шарп подчеркнул 24 Каналу, что Иран не повторит действия Северной Кореи.

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Что Иран точно не даст России

Военный обозреватель рассказал, что угроза от такого договора есть и она достаточно велика. Важным моментом является то, что многие пункты и договоренностей могут не прописать в этом договоре, а они могут быть наиболее угрожающими.

Беседы об этом договоре вели давно. Его должны были бы давно подписать, но вопрос задержался. На мой взгляд, это демонстрирует разницу между отношениями, которые есть между Ираном с Россией и КНДР с Россией,

– отметил Шарп.

Иран, по его словам, является очень специфической страной с амбициями в разных местах. В определенных моментах Россию и Иран союзниками назвать нельзя, ведь интересы пересекаются и не на все страны смотрят через одну призму.

До сих пор у них есть спорные вопросы. Оба они пытаются извлечь выгоду из присутствия в Сирии. Порой получение этой выгоды происходит за счет своего партнера,

– отметил военный обозреватель.

Однако угроза от такого сотрудничества есть и для Израиля, и для Украины. Иран и Россия помогают друг другу в военном плане. Страна-агрессор может передать хуситам, которые являются проиранскими силами, противокорабельные ракеты, что является угрозой для судоходства. Иран же передает России другие дополнительные средства для войны против Украины, например, боеприпасы.

Иран и Россия помогают друг другу тем, чего им не хватает в военные сфере. Это не может не волновать. Надеюсь, что соответствующие спецслужбы разных стран внимательно следят за таким сотрудничеством,

– подчеркнул Шарп.

Он подчеркнул, что из-за разницы отношений Иран не будет передавать военных в Россию так как Северная Корея. Ким Чен Ын фактически делает со своими людьми все, что ему нужно, Иран же имеет совсем другую специфику.

Интересно! Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что сейчас назревает тоталитарный блок, который будет состоять из России, КНДР и Ирана. По его мнению, не стоит исключать возможности, что на войну против Украины будут привлечены и иранские военные.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина воюет не только с Россией, но и с Северной Кореей и Ираном, которые поддерживают агрессора.