Іран та Росія постачають одне одному те, що їм необхідно, а саме військову допомогу. Однак військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп підкреслив 24 Каналу, що Іран не повторить дії Північної Кореї.

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Що Іран точно не дасть Росії

Військовий оглядач розповів, що загроза від такого договору є і вона досить велика. Важливим моментом є те, що багато пунктів та домовленостей можуть не прописати в цьому договорі, а вони можуть бути найбільш загрозливими.

Бесіди про цей договір вели давно. Його мали б давно підписати, але питання затрималось. На мій погляд, це демонструє різницю між відносинами, які є між Іраном з Росією та КНДР з Росією,

– зауважив Шарп.

Іран, за його словами, є дуже специфічною країною з амбіціями у різних місцях. В певних моментах Росію та Іран союзниками назвати не можна, адже інтереси перетинаються і не на все країни дивляться через одну призму.

Досі у них є спірні питання. Обоє вони намагаються мати вигоду з присутності в Сирії. Часом здобуття цієї вигоди відбувається за рахунок свого партнера,

– зазначив військовий оглядач.

Однак загроза від такої співпраці є і для Ізраїлю, і для України. Іран та Росія допомагають одне одному у військовому плані. Країна-агресорка може передати хуситам, які є проіранськими силами, протикорабельні ракети, що є загрозою для судноплавства. Іран ж передає Росії інші додаткові засоби для війни проти України, наприклад, боєприпаси.

Іран та Росія допомагають одне одному тим, чого їм не вистачає у військові сфері. Це не може не хвилювати. Маю надію, що відповідні спецслужби різних країн уважно слідкують за такою співпрацею,

– наголосив Шарп.

Він підкреслив, що через різницю відносин Іран не передаватиме військових до Росії так як Північна Корея. Кім Чен Ин фактично робить зі своїми людьми все, що йому потрібно, Іран же має зовсім іншу специфіку.

Цікаво! Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що зараз назріває тоталітарний блок, який складатиметься з Росії, КНДР та Ірану. На його думку, не варто виключати можливості, що на війну проти України будуть залучені й іранські військові.

Нагадаймо, Володимир Зеленський заявив, що Україна воює не лише з Росією, але і з Північною Кореєю та Іраном, які підтримують агресора.