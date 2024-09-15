Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что Владимир Путин пытается разрушить мировую систему безопасности. Кремль хочет, чтобы каждый был "сам за себя".

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Чего стремится достичь Кремль на глобальном уровне

Стратегия России на глобальном уровне, по словам руководителя программ безопасности, заключается в разрушении системы безопасности, которая существует в мире последние 70 лет. Над этим стране-агрессору помогает работать и Китай.

Они добиваются, чтобы никто никому не верил, каждый был сам за себя, а кто сильнее – тот молодец,

– объяснил Лакийчук.

Руководитель программ безопасности рассказал, что действующая система международной безопасности построена на правилах, когда малые государства получают гарантии от крупных государств мира. Если же эта система разрушается, начинается "игра без правил".

Если в мире будут ориентироваться на таких персонажей, как Путин и ему подобных, то, к сожалению, все возможно,

– отметил Лакийчук.

Интересно! Россия всегда пыталась воплотить стратегию для своей выгоды на мировой арене. Йенс Столтенберг вспомнил последнюю встречу России с НАТО в январе 2022 года. Посланцы Кремля убеждали, что, мол, они не планируют никаких военных операций, а Россия якобы находится под угрозой со стороны Украины. Для подкрепления "правдивости" своих слов, россияне показывали карты, чтобы доказать, что их страна окружена НАТО.