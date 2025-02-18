Предатель на службе: как агент ФСБ корректировал удары по Украине через дроны

СБУ задержала агента ФСБ, который работал в Хмельницком и корректировал ракетные удары России по западному региону Украины. С помощью беспилотников и скрытых камер, предатель передавал информацию о позициях военных и объектах критической инфраструктуры.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ, который работал на оккупантов и корректировал ракетные удары по Хмельницкой области.

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СБУ раскрыла масштабную шпионскую сеть

37-летний военный, мобилизован в местную воинскую часть, использовал беспилотники для наблюдения за базами Сил обороны, электроподстанциями и объектами Укрзализныци.

Агента, который работал под прикрытием оператора БпЛА, также обнаружили установку скрытой миникамеры, что позволяла врагу следить за движением военных эшелонов.

Предатель установил контакт с российскими спецслужбами через запрещенную соцсеть и анонимный чат. Сотрудники СБУ вовремя обнаружили предателя, задокументировали его преступную деятельность и задержали.

Во время обысков изъяты мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ. На основании собранных доказательств следователи объявили подозрение по статье "государственная измена". Сейчас коллаборационист находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.